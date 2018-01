"Quand tout s’est écroulé, nous n’avons rien entendu. C’est plutôt l’écho des départs qui nous a bousculés." Stéphanie Decroix (*) est une belle et impressionnante dame. Les traits de son visage, le ton de sa voix et la précision de son élocution soulignent son souci constant de l’exactitude. A 63 ans, cette enseignante de français aborde les dernières étapes de sa carrière. "Je suis née en 1987, et je n’ai jamais quitté l’école. Mais la classe m’a offert le meilleur des points de vue pour observer le basculement des mondes."

"Qu’est-ce qui s’est passé ? reprend-elle. Etions-nous si mauvais, nous les profs ? Le niveau scolaire était-il à son point le plus bas ? [...]

(...)