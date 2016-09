Quel temps fera-t-il ce dimanche?

Belgique

Découvrez les prévisions météo.

Quelques faibles pluies ou des averses toucheront dimanche matin la Lorraine et une partie de l'Ardenne, dans le sud-est du pays, alors que le temps sera sec et partiellement nuageux dans les autres régions. Les éclaircies seront plus nombreuses à mesure que l'on se rapproche du littoral.

Un temps sec et partiellement nuageux se généralisera dimanche après-midi, avec parfois des périodes de soleil. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés à l'ouest. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.

En soirée et durant la nuit, le temps restera généralement sec sous une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. La nébulosité sera toutefois parfois abondante sur l'ouest du pays et il faudra alors s'attendre à quelques faibles précipitations. Les minima varieront entre 9 et 15 degrés à l'intérieur du pays, et seront proches de 17 degrés au littoral. Le vent sera modéré puis faible de nord à nord-ouest.