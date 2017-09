Ce mardi matin, nous vous relayions une vidéo faisant le buzz et montrant un homme abandonnant son chien le long de la route. C'est la police de Dallas qui a recueilli les images de ce délit via les caméras de surveillance. Cela nous amène à nous interroger sur les risques en Belgique.

S’il est extrêmement rare de prendre un propriétaire d’animal domestique sur le fait lors d’un abandon au bord de la route, la Société royale de protection des animaux Veeweyde rappelle qu’il est toujours possible d’éviter un tel acte cruel en déposant l’animal dans un refuge.

"On accepte tous les chiens et chats qui nous sont confiés. On demandera seulement les raisons de cet abandon et une somme de 15 euros. Cette petite somme a pour but de décourager les abandons en rue qui sont punis par la loi. Rappelons aussi que les chats et chiens sont identifiables grâce à la puce électronique devenue obligatoire" précise Ludivine Nolf, responsable de la communication à Veeweyde.

Les propriétaires d’animaux ne doivent pas craindre d’être jugés lorsqu’ils déposent leur animal dans un refuge. "On écoute les gens et on essaie de voir si une solution est possible. Notre expérience nous permet de facilement évaluer une situation. Même si certains cas sont difficiles à vivre au quotidien, on n’est pas là pour juger. On souhaite surtout connaître le caractère du chien et les raisons de l’abandon", ajoute Ludivine Nolf.

Abandonner un animal ou tenter de le noyer est sévèrement puni. Ces actes lâches et d’une rare cruauté peuvent être sanctionnés d’une amende de plusieurs centaines d'euros et même par une peine de prison allant de un à six mois d’emprisonnement. Le propriétaire peut aussi être interdit ‘à vie’ de posséder un animal domestique.