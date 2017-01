La date du 11 janvier 2017 restera sans doute dans les annales de la concertation sociale. Si le projet d’accord interprofessionnel (AIP) bouclé par le groupe des Dix, mercredi soir, est approuvé par les instances des différentes organisations qui étaient à la table des discussions, la Belgique disposera de son premier AIP depuis 2008. Voici les quatre grandes lignes de l'accord.

Le G10 s’est accordé sur une marge salariale de 1,1 % (brut) en 2 ans, en plus de l’indexation, ce qui devrait permettre aux salaires de progresser moins vite que dans les pays voisins, et donc de favoriser la compétitivité des entreprises, tout en améliorant (un peu) le pouvoir d’achat des Belges. Comment a-t-il abouti à ce chiffre ? A la base, il y a la hausse estimée du coût salarial en Allemagne, en France et aux Pays-Bas : 4,5 à 4,6 %. On en déduit l’inflation attendue, qui va augmenter les salaires belges via l’indexation automatique : de 2,9 à 3,2 %. On en soustrait également une marge de sécurité, destinée à réduire le handicap salarial historique : 0,5 %. Restait entre 0,8 et 1,2 %, à négocier. Syndicats et employeurs sont tombés d’accord sur le chiffre de 1,1 %. Ce sera la limite à ne pas dépasser lors des négociations salariales dans les secteurs et les entreprises.

Prépensions: A 55 ans pour les travailleurs de Caterpillar

Le gouvernement a prévu de relever l’âge à partir duquel il est permis de partir en prépension (ou RCC, chômage avec complément d’entreprise). Le groupe des Dix a convenu que ce relèvement se fera progressivement pour les travailleurs victimes d’une restructuration. L’âge de 55 ans reste valable pour les licenciements collectifs annoncés en 2016. Cela concerne notamment les travailleurs de Caterpillar. En 2017 et 2018, l’âge minimum requis passe à 56 ans. Et en 2019, il sera porté à 60 ans. Pour les métiers lourds et les carrières longues, l’âge de la prépension passera à 58 ans en 2017, 59 ans en 2018 et 60 ans en 2019.

Allocations sociales: Aide aux chefs de familles

Les interlocuteurs sociaux se sont également accordés sur la répartition de l’enveloppe bien-être. Ce budget - 169,9 millions en 2017 et 506,8 millions en 2018 - sert à relever certaines allocations en veillant à tenir compte de situations difficiles, comme celle vécue par les familles monoparentales. Ainsi, les allocations de chômage minimales, les prépensions minimales et les allocations d’insertion que perçoivent les chefs de famille seront relevées de 3,5 % à partir du 1er septembre 2017. Et les parents isolés qui prennent un congé parental verront leur allocation augmenter de 38 % (à plein temps et à mi-temps) et de 21 % (à 1/5) dès avril 2017. Dans le régime des travailleurs indépendants, les pensions les plus basses seront également revues à la hausse (entre 1 et 2 % selon les cas), dès septembre 2017.

Mais encore: De grands défis sur la table des partenaires sociaux

Enfin, les partenaires sociaux veulent relever ensemble de grands défis sociétaux. Ici, point de décision, si ce n’est celle de réfléchir ensemble à une série de grandes problématiques. Il sera question de burn out, de simplification administrative, d’organisation du travail, de digitalisation et d’économie collaborative, de mobilité, de restructurations, d’emploi des jeunes, de promotion de l’embauche et de l’emploi et, enfin, de l’amélioration et du renforcement de la concertation sociale.