Les personnes, dont un proche a choisi la crémation plutôt que l’inhumation le savent : après un décès, il faut deux certificats de décès. L’un peut être rédigé par le médecin traitant tandis que le second - et c’est impératif - doit être écrit par un médecin assermenté. Commis par l’officier de l’Etat civil, il doit dire s’il y a eu mort naturelle, violente, suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

On voit l’intention du législateur. Après crémation, il ne sera plus possible d’exhumer le corps pour vérification. Les honoraires du médecin assermenté doivent être réglés par une commune qui ne peut récupérer les frais auprès de la famille du défunt.

Le double certificat était prévu dans une loi de 1971. La régionalisation est passée par là. La Flandre a pris un décret en 2004. Avec une nuance : le médecin assermenté "doit être de la propre commune (du défunt) ou d’une autre commune en Région flamande".

Ce qui ne pose, dans la plupart des cas, que peu de problèmes. Sauf pour les personnes domiciliées en Flandre qui décèdent dans une autre région… et si les deux communes ne parviennent pas à s’entendre.

Ce qui devait arriver, arriva. Entre 2006 et 2010, la Ville de Bruxelles a fait appel à plusieurs reprises à un médecin assermenté pour une personne décédée sur son territoire originaire de Leeuw-Saint-Pierre.

Un sacré sac de noeuds

Invoquant la loi de 1971, elle a présenté la facture à Leeuw-Saint-Pierre. Qui lui a rétorqué qu’en vertu du décret de 2004, elle ne pouvait payer car le médecin n’était pas assermenté en Flandre.

Bruxelles a saisi la justice de paix. Leeuw-Saint-Pierre a cité les Régions flamande et bruxelloise en garantie pour régler les condamnations éventuelles.

Le juge de paix, constatant qu’il n’y avait pas d’accord de coopération entre les Régions, n’a pu trancher. Il a appelé la Cour constitutionnelle à la rescousse. Ses douze juges ont examiné les arguments des deux communes et des deux régions. Ils ont tranché : c’est Leeuw-Saint-Pierre qui devra payer.