La Fédération Wallonie-Bruxelles s'est défendue mercredi d'avoir traîné dans le dossier de la radicalisation dans les prisons. Elle dit avoir pris ses responsabilités et regrette des "carences" du gouvernement fédéral. L'ensemble des services d'aide aux détenus (SAD) a été renforcés. Ce sont ainsi 3,25 équivalents temps plein qui ont été recrutés en Wallonie et l'engagement d'un équivalent temps plein et demi est en cours à Bruxelles, même si ce dernier est difficile à concrétiser, faute de candidats, note le cabinet du ministre des Maisons de Justice, Rachid Madrane. Les travaux des SAD ont en outre suivi un cycle de formation sur l'interculturalité et le processus de radicalisation.

Le ministre francophone rappelle par ailleurs qu'il a réclamé il y a plusieurs mois en conférence interministérielle la création d'un groupe de travail sur le radicalisme, visant notamment les prisons. Le mois passé, la situation a "enfin évolué" et un premier contact a eu lieu avec la direction des établissements pénitentiaires. Et, sous peu, la Fédération ouvrira un centre dédié à la prise en charge des personnes radicalisées, doté d'un budget d'1,2 million d'euros et au service duquel 15 personnes ont été engagées.

La Communauté française insiste aussi sur ses choix, différents de ceux du gouvernement fédéral ou de la Flandre. Elle a voulu renforcer le SAD d'Ittre, l'une des prisons qui abrite une aile où est isolé un groupe de détenus radicaux qui pourraient "contaminer" d'autres détenus, mais aussi l'ensemble des SAD. Elle revendique à ce titre une philosophie différente.

"Nous ne sommes pas convaincus par la pertinence qu'il y aurait à isoler les détenus les plus radicalisés, qui sont plus réfractaires à suivre un parcours de désengagement visant la réinsertion sociale. Nous devons agir dans les prisons où nos services peuvent travailler sur un processus de désengagement qui a des chances d'aboutir avec les détenus. C'est là notre choix prioritaire", fait remarquer le cabinet du ministre.

Le ministre pointe enfin du doigt les difficultés du travail dans les prisons belges, surpeuplées, parfois insalubres et vétustes, manquant de personnel pour encadrer les services oeuvrant dans les prisons, etc.