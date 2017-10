Une fausse offre d'emploi a été brièvement publiée mardi matin sur le site internet d'Actiris, révèle RTL. Celle-ci a été rapidement retirée, a expliqué le porte-parole de l'Office régional bruxellois de l'Emploi. "Recherche musulman alcoolique et allant au Casino pour attentat sympa." Cette fausse offre d'emploi a été publiée mardi matin sur le site internet d'Actiris. "Elle a été retirée après 19 minutes", a souligné le porte-parole Jan Gatz à la chaîne privée.

Comment un tel texte a-t-il pu apparaître sur le site d'Actiris? "L'organisme propose un service aux employeurs, qui peuvent publier gratuitement et rapidement leurs offres d'emploi", a expliqué le porte-parole. "L'offre est donc publiée directement sur internet, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune vérification. Nous avons une équipe qui regarde les offres envoyées. On vérifie si elle est vraie et si elle respecte les lois, notamment sur l'anti-discrimination", a précisé Jan Gatz.

Par ailleurs, un message "Attention!" indique, sous l'annonce, que "le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur et qu'Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur", a encore signalé M. Gatz.

Un article publié sur le site internet satirique Nordpresse a revendiqué la paternité de la fausse annonce. Ce texte indique ironiquement que "le chef de l'Etat Islamique, ressuscité pour la 4e fois, vient d'annoncer que le groupe terroriste ne recruterait désormais plus que des musulmans alcooliques qui vont au Casino", faisant ainsi référence au profil de l'auteur de la fusillade de Las Vegas, aux Etats-Unis, perpétrée dans la nuit de dimanche à lundi.