Regard décalé sur l’engagement des "collabos" flamands

Belgique

A première vue, c’était un casting improbable mais à y regarder de près, c’est un intéressant débat qui s’annonce ce jeudi soir au Centre communautaire laïc juif à Saint-Gilles (1). Luc Beyer, ancien présentateur du JT de la RTB sans puis avec F, mais aussi francophone des Flandres - et fier de l’être - débattra de la collaboration lors des Première et Seconde Guerres mondiales avec l’historien Bruno De Wever, expert de la question et frère de qui on sait (mais peu sur la même longueur d’onde).

L’universitaire gantois, spécialiste du Mouvement flamand, fait autorité sur le sujet notamment avec sa thèse de doctorat sur le VNV, le grand parti nationaliste de l’avant et de la Seconde Guerre. Luc Beyer n’est certes pas historien. Mais il s’est aussi penché très sérieusement sur la question. Il vient en effet de publier chez Mols un livre-reportage intitulé "Ils avaient leurs raisons", en référence à une petite phrase assenée en interview à "La Libre" par le vice-Premier N-VA Jan Jambon au début du gouvernement Michel. Il fallait être un francophone de Flandre issu d’une famille qui se retrouva du côté des vainqueurs pour tenter de comprendre sans préjugés ce qui a amené nombre de Belges du Nord à opter pour l’Allemagne tant en 1914-1918 qu’en 1940-1945.

Un ancien frontiste et une cheftaine de Bart

Luc Beyer est donc allé à la rencontre de derniers témoins directs qui pouvaient l’éclairer. Tel Oswald van Ooteghem qui s’est battu "par idéalisme" avec les Waffen SS sur le front de l’Est avant de se racheter une conduite comme élu de la Volksunie.

Surprenantes retrouvailles : lorsque Beyer siégea comme conseiller provincial de Flandre orientale - il fut aussi conseiller communal à Gand, puis plus tard à Uccle et enfin député européen -, sa route avait déjà croisé celle de van Ooteghem mais à l’époque, il était peu imaginable que les deux hommes discutent de la question. On était alors en plein débat sur l’amnistie. Autre rencontre étonnante pour notre confrère : celle qu’il fit avec Ledy Broeckx, la cheftaine de Bart De Wever au Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Il a aussi écouté Luc Daels, fils de Frans Daels, icône flamande mais francophone anversois, qui s’était radicalisé à la suite du traitement injuste, selon lui, réservé aux soldats flamands par les officiers francophones sur l’Yser. Beyer s’immergea aussi dans le Verdinaso de Joris van Severen, au départ acquis à l’Ordre nouveau et au flamingantisme mais qui aurait combattu l’Allemagne nazie en mai 1940 s’il n’avait été exécuté à Abbeville.

Des petits vicaires très entreprenants

Des personnalités controversées mais dont elles-mêmes ou leurs descendants expliquent leur engagement par leur appartenance au monde germanique… en guerre contre l’abhorré monde latin belge.

Luc Beyer pointe aussi le rôle majeur de l’Eglise catholique, surtout des vicaires incitant les jeunes Flamands à combattre le bolchevisme. La société encore très catholique fut très marquée par le sort réservé aux prêtres espagnols par les communistes. L’auteur pointe aussi une fascination certaine pour l’Allemagne nazie d’avant-guerre. Pour son ordre strict mais également pour sa réussite sociale et sociétale pourtant superficielle…

"Ils nous ont trompés"

Revenant sur la phrase du ministre de l’Intérieur Jan Jambon, il reprend un avis souvent entendu dans ses pérégrinations : "L’erreur ne fut pas la collaboration mais d’avoir cru qu’Hitler attribuerait l’indépendance à la Flandre. D’où cette phrase : ‘Zij hebben ons bedrogen’(ils nous ont trompés)"…

En Flandre, on semble de moins en moins intéressé par ce débat. Reste que le très flamingant hebdo "t’Pallieterke" a interviewé fin août Luc Beyer sur une pleine page, lui non plus sans idées préconçues. Christian Laporte

(1) Luc Beyer, "Ils avaient leurs raisons 14-18 & 40-45. La collaboration en Flandre", Mols