Dans la nuit de samedi à dimanche, la Belgique passera à l'heure d'été tout comme le reste de l'Union européenne. À 02h00, il sera donc déjà 03h00. Une heure de sommeil sera "perdue" pour gagner en clarté le soir. L'heure d'hiver prévaudra de nouveau dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018.

Une directive européenne fixe depuis 2001 une date et une heure harmonisées pour le début et la fin de la période de l'heure d'été, pour l'ensemble de l'UE. Cependant, le Parlement européen a demandé en février dernier une évaluation détaillée du changement d'heure semestriel à la Commission européenne. Certains eurodéputés jugent le passage à l'heure d'été obsolète. Dans leur résolution, les parlementaires font référence à de nombreuses études, toutefois sans conclusions définitives, indiquant l'existence d'effets négatifs du changement d'heure sur la santé des êtres humains.

"Le changement d'heure n'est essentiellement pas bon pour l'organisme et surtout pas bon pour les personnes qui ont une horloge biologique rigidifiée", explique Roland Pec, somnologue au Centre européen de psychologie médicale PsyPuriel à Bruxelles. "D'une part, nous sommes tous privés de sommeil de manière générale et d'autre part, notre horloge interne a tendance à retarder. Avec l'heure d'été, chacun doit déjà faire un effort pour avancer cette horloge biologique et perd en plus une heure de sommeil. Certaines personnes resynchronisent leur horloge interne très facilement et d'autres ont plus de mal à s'en remettre, notamment les personnes âgées".

Pour s'adapter plus facilement à ce changement d'heure, il est notamment conseillé d'avancer progressivement l'heure du coucher et du lever, de s'exposer le plus vite possible à la lumière du jour après le réveil ou encore de faire de l'exercice physique le matin.