Rentrée judiciaire: les juges n’ont aucune intention de se taire

Belgique

C’est un événement rare qui s’est produit, jeudi, à l’occasion de la rentrée judiciaire. Les dix Premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail ont prononcé le même discours, dénonçant la situation de la Justice. "Un Etat qui se prive de la Justice ou l’assèche cesse d’être un Etat de droit", ont scandé les magistrats, en écho aux déclarations faites au printemps par le Premier président de la Cour de cassation. "La logique d’économies suivie par le gouvernement fédéral mène à des conséquences graves pour la société belge lorsqu’elle empêche la Justice, qui reçoit en pleine figure la misère du monde, de remplir correctement sa mission", ajoutent-ils. A leurs yeux, en se réservant le droit de limiter le nombre de magistrats, l’exécutif porte atteinte aux forces vives du judiciaire, contourne la loi et menace l’équilibre entre les trois pouvoirs constitutionnels.

D’une seule voix, les Premiers présidents disent s’inscrire dans le projet d’autonomie de gestion des juridictions mais ils demandent que les moyens budgétaires dégagés soient suffisants pour permettre à chaque entité judiciaire d’accomplir correctement ses missions. Ils exigent que les cadres pour les magistrats et le personnel judiciaire soient respectés et remplis à temps et entendent être associés aux décisions d’investissements dans l’informatique et la communication électronique. Le collège des cours et tribunaux a fait savoir qu’il refusera de prendre la responsabilité d’une "situation devenue impossible à gérer".

Un pied de nez à Koen Geens