Progressivement mais sûrement, il envahit les universités. De par les cours en ligne qui se multiplient, les syllabus ou les bibliothèques électroniques, le numérique se réserve une place indéboulonnable.

Ce mercredi, l’UCL annonçait son recours à une nouvelle application. Intitulée "Wooclap", elle permet à l’enseignant d’interroger ses étudiants et de recevoir en direct l’ensemble de leurs réponses. Imaginons qu’il pose ainsi une question sur un concept qu’il vient d’énoncer, il pourra observer plus explicitement si celui-ci est compris par les étudiants qui lui auront répondu soit par SMS, soit via une application numérique. Pratique et permettant de rendre les cours plus interactifs, l’application, déjà utilisée depuis plus d’un an par l’ULB, permet de répondre à un autre enjeu. Le numérique est en effet une arme à double tranchant pour les universités. Si les cours en ligne sont par exemple un vrai succès, ils remettent implicitement en question l’obligation de la présence à certains cours. De même, à terme, des universités étrangères pourraient faciliter leur implantation "numérique" en Belgique, et faire exploser la concurrence. Ces applications, utilisées dans le cadre d’un cours, veillent donc à mettre le numérique au service des cours dits classiques, et de leur qualité.