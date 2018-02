Une zone de neige continuera lentement sa progression à partir de l'ouest sur le pays vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. A la Côte, il s'agira de neige fondante suivie de pluie ou de grésil. La neige se transformera progressivement en neige fondante depuis le littoral jusqu'aux environs de Gand. Il fera -1° en Hautes Fagnes, 1° dans le centre et 4° à la mer. Un vent modéré soufflera de secteur sud-sud-ouest et sera parfois assez fort au littoral.

Vendredi soir et pendant la nuit, l'ouest restera traversé par les averses hivernales. Quelques éclaircies pourront se former en basse et moyenne Belgique. L'IRM prévient qu'il faudra être attentif à la formation de plaques de glace. Le mercure oscillera entre -3° en Hautes Fagnes, 0° à Bruxelles et 3° à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest et à la Côte, modéré à parfois fort de direction nord-ouest. La journée de samedi débutera sous un temps variable, avec quelques averses pouvant encore adopter un caractère hivernal. Le temps redeviendra pratiquement sec dans l'après-midi en basse et moyenne Belgique qui bénéficieront d'éclaircies un peu plus larges.

La nébulosité restera abondante en Ardenne, avec parfois quelques faibles chutes de neige. Le thermomètre affichera 0° sur les hauteurs ardennaises et 6 à 7° sur l'ouest. Une nouvelle zone de précipitations est attendue dans la nuit de samedi à dimanche, avec des pluies et quelques précipitations hivernales sur l'ouest. Quelques centimètres de neige sont prévus dans l'est. Le ciel restera nuageux dimanche avec des chutes de neige fondante à l'est et des chutes de neige sur le relief ardennais.

Brussels Airlines supprime préventivement sept vols

En raison des averses hivernales prévues, Brussels Airlines a décidé vendredi de supprimer sept vols prévus dans l'après-midi, afin de préserver l'horaire des autres vols. "Une décision préventive qui a été prise tard dans la nuit de jeudi. Les passagers ont été prévenus", précise le porte-parole de la compagnie aérienne, Kim Daenen. Les vols supprimés étaient à destination de Venise, Göteborg, Birmingham, Milan, Bâle, Vienne et Hanovre.

La mesure préventive est liée aux chutes de neige attendues vendredi. Les flocons devraient atterrir sur Brussels Airport peu après midi. "Il devrait s'agir de neige poudreuse, ce qui est relativement facile à enlever", signale Kim Daenen.

En cette veille des vacances de carnaval, Brussels Airport attend 72.000 passagers, a indiqué l'opérateur de l'aéroport sur Twitter.

Neige: 300 tonnes de sel saupoudré en Flandre

La neige traversera la Flandre à partir de l'ouest entre 07h00 et 08h00 vendredi, selon les dernières prévisions météorologiques. La zone neigeuse atteindra le centre du pays peu après l'heure de pointe matinale, selon Wegen en Verkeer, l'agence flamande des routes et du trafic. Quelque 300 tonnes de sel ont été répandues pendant la nuit sur les routes flamandes. Les averses hivernales pourraient être localement intenses et se poursuivre jusqu'à l'heure de pointe en soirée. Wegen en Verkeer conseille dès lors aux automobilistes de rester chez eux ou d'opter pour un autre moyen de transport. "Les routes peuvent être dangereusement glissantes", prévient l'agence. Il est recommandé à ceux qui doivent prendre la route d'adapter leur vitesse et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules.

L'agence flamande des routes et du trafic a par ailleurs traité les routes pendant la nuit avec une couche préventive de sel. Au total, quelque 300 tonnes de sel a été répandu. Wegen en Verkeer reste prêt à répandre de nouveau du sel sur les routes et à effectuer éventuellement des déneigements.

Pour plus d'informations sur la circulation en Flandre: www.verkeerscentrum.be.

La vigilance renforcée de mise sur les routes wallonnes en raison de la neige

La cellule d'action routière (CAR) est activée vendredi matin, en raison des dernières prévisions météorologiques qui prévoient des averses hivernales, indique le service public de Wallonie. La phase de vigilance renforcée routière est enclenchée.

La cellule d'action routière est composée du centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route. La CAR recommande aux usagers de la route de rester prudents et vigilants. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manoeuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et surtout à ne pas dépasser les épandeuses. Les voyageurs peuvent se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau routier wallon via les sites trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be.

Le ministre de l'Emploi appelle à travailler chez soi vendredi en raison du risque météo

Le ministre de l'Emploi Kris Peeters appelle à travailler chez soi demain vendredi en raison du risque météorologique hivernal. En décembre dernier, le ministre CD&V avait déjà invité à travailler chez soi lorsque des circonstances météorologiques exceptionnelles sont annoncées. L'IRM a annoncé un risque important d'averses hivernales demain vendredi sur l'ensemble du pays. Les travailleurs risquent d'en souffrir à l'heure de pointe; cela peut même représenter un danger. "Demain neige prévue, autant rester travailler chez soi", a tweeté Kris Peeters jeudi soir.

Le ministre avait rappelé en décembre qu'il était légalement possible d'organiser le travail à domicile en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Idéalement, les entreprises sont invitées à prévoir un cadre permettant l'organisation de ce travail à domicile de manière à ce que chacun soit averti de ses droits et obligations.

Il reste à voir si le ministre Peeters se rendra au Conseil des ministres.