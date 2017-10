Le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders (MR), a fait part dimanche soir de sa solidarité avec le Canada et la France, où des attaques au couteau à caractère terroriste ont été perpétrées durant le week-end.

"L'horreur frappe à nouveau au Canada à Edmonton et en France à Marseille. Nous sommes solidaires et pensons aux victimes", a communiqué le chef de la diplomatie belge dimanche dans la soirée, dans un message posté sur le réseau social Twitter. Dans le sud de la France, à Marseille, un homme a tué à l'arme blanche deux femmes dans la gare principale de la ville dimanche après-midi.

Les victimes âgées de 17 et 20 ans ont été poignardée et égorgée respectivement. L'assaillant a été abattu par des militaires. Le groupe terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque dans la soirée. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. La veille, dans la ville canadienne d'Edmonton, capitale de l'Etat d'Alberta, un individu a foncé sur un véhicule de police samedi soir. Il a poignardé un agent avant de prendre la fuite. En plus du policier qui a survécu, quatre personnes ont été blessées dans la course poursuite qui a suivi.

Le suspect a été arrêté, et un drapeau du groupe terroriste Etat islamique a été retrouvé dans sa voiture. L'attaque au couteau a été qualifiée d'"acte terroriste" par la police. La Belgique a été la cible de multiple attaques à caractère terroriste ces dernières années. La plus sanglante, revendiquée par l'EI, a visé l'aéroport de Bruxelles-National et la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016, tuant 32 personnes. Plus récemment, le 25 août, un homme a agressé au couteau des militaires à Bruxelles, avant d'être abattu.