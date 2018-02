Le ciel sera changeant dimanche avec encore un léger risque d'averse hivernale, annonce l'IRM.

Les maxima seront proches de 3 degrés avec un vent piquant de nord-est. Le ciel sera d'abord très nuageux avec encore possibilité d'un peu de neige sur le sud-est du pays. Le ciel deviendra ensuite plus variable, mais l'une ou l'autre petite averse hivernale isolée sera toujours possible.

De la neige en Ardenne n'est pas à exclure. Les maxima seront de -2 degrés dans les Hautes Fagnes à +4 degrés à la mer. Le vent sera modéré de nord à nord-est, parfois assez fort le long du littoral.





Six centres de ski ouverts en province de Liège et du Luxembourg

Six centres de ski sont accessibles dimanche dans les provinces de Liège et du Luxembourg. Les stations de la Baraque Michel, du Signal de Botrange, de la Maison du Parc et d'Elsenborn, dans les Cantons de l'Est, ainsi que les pistes du Thier des Rexhons (Spa) sont ouvertes aux skieurs de fond. Le centre de la Baraque Fraiture, en province de Luxembourg, destination prisée des skieurs alpins, est également accessible. Les Hautes Fagnes sont recouvertes d'un manteau blanc de 13 centimètres de neige permettant la pratique du ski dans des conditions moyennes, les pistes étant verglacées et glissantes, souligne Alexandre Fechir, gestionnaire du centre de ski du signal de Botrange.

Sur le plateau des Hautes Fagnes, les amateurs de ski de fond pourront pratiquer cette discipline sur des distances allant de 5 à 25 km en fonction des jonctions utilisées au départ du signal de Botrange, de la Maison du Parc (Botrange) et de la Baraque Michel. Du côté d'Elsenborn, qui avait déjà ouvert samedi en cours de journée, les exploitants offrent la possibilité de skier sur 2 ou 5 km, la couche de neige étant de 10 cm.

Toujours en province de Liège, du côté de Spa, les responsables du Thier des Rexhons proposent des tracés de 3, 5 et 10 km

Les pistes de ski alpin de la Baraque Fraiture, d'une longueur de 300 à 1.000 m, sont également ouvertes. On peut aussi y pratiquer le ski de fond sur des distances de 3 à 21 km.

Il s'agit du 14e jour de glisse en Belgique lors de cette saison 2017-2018.