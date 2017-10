5 Vidéo

La fumée des incendies qui ravagent le Portugal visible dans le ciel belge (PHOTOS & VIDEO)

Le soleil était inhabituellement rouge ce mardi matin et devrait à nouveau l'être ce mardi soir. En cause: la fumée provenant des importants incendies de forêts qui se sont déclenchés le week-end dernier au nord du Portugal et au nord-ouest de ...