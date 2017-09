Belgique De nombreux voyageurs ont reçu un sms de la part de Ryanair annonçant l'annulation de leur vol prévu dans quelques heures. Certains devront peut-être attendre une semaine avant le prochain vol.

Selon RTL Info, des Belges bloqués à Corfou, Athènes et Santander ont vu leur vol annulé. "Beaucoup sont déjà partis chercher un hôtel". Nicolas, un touriste belge, était à l'aéroport une heure avant le décollage quand il a reçu le sms de la compagnie aérienne. Un contact lui a dit que "c'était à cause des conditions climatiques", mais il n'y croit pas. Les guichets sont fermés et il assure que "personne ne peut répondre à nos questions". Il s'est dès lors tourné vers un autre aéroport afin de trouver un vol de retour rapidement.

Depuis Bruxelles également des vols ont été annulés. Le porte-parole ne sait pas encore exactement de quoi il en retourne. "On imaginait un manque de personnel, mais c'est peut-être un problème tout autre. C'est assez complexe, c'est la première fois que cela arrive, sauf en cas de grève, mais ici, je ne pense pas que ce soit le cas."