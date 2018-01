S., un gamin à peine sorti de l’adolescence, était parmi les 300 migrants en transit au coeur de Bruxelles (dont une majorité de Soudanais), à être hébergés dans une famille belge pour le long week-end du réveillon.





Ses hôtes ont été intrigués par un chiffre, "4", écrit à l’encre indélébile sur le dos de sa main. De nationalité soudanaise, S. a expliqué que c’était la police qui lui avait fait ça. "Ca s’est passé entre mercredi et vendredi. Il s’est fait attraper sur un parking à Anvers avec une dizaine d’autres migrants. Ils ont été placés en cellule avant d’être relâchés. On les appelait par leur numéro. Il était le 4, "number four", sur 11... On lui a enlevé jusqu’à son nom. Je vous avoue : j’en ai pleuré", raconte la jeune femme.

Une autre personne qui héberge aussi des migrants témoigne dans le même sens: "Un de mes invités avait le numéro 3. Ce n’était pas un tatouage, comme une date de naissance que certains portent parfois. Non, c’était un numéro. On a vu ça sur sa main en préparant ensemble pour Noël un plat de son pays: l’Erythrée. Il nous juste a dit: "C’est la police". Ma fille et moi, on n’a pas voulu lui poser de questions à ce moment-là. C’était un moment de fête, de chaleur. Mais ça nous a marqués. Il est parti de chez nous".

Un numéro sur la main, ou sur l’avant-bras, une pratique qui en rappelle d’autres, sinistres.