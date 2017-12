Les Responsible young drivers (RYD) ciblent les jeunes conducteurs avec leur nouvelle campagne #SAFEINBED, lancée vendredi.

Celle-ci propose aux fêtards de rassurer leurs proches la nuit du 31 décembre par un selfie les montrant sains et saufs dans leurs lits, en fin de soirée. Trop fatigués ou trop imbibés, nombreux sont ceux qui, la nuit du Nouvel An, omettent d'envoyer le fameux message de retour "bien rentré(e)". Les RYD proposent dès lors aux millennials (les jeunes nés entre 1980 et 2000) de substituer le selfie au petit mot promis et de le partager sur les réseaux sociaux suivi du hashtag "SAFEINBED".

La campagne se décline également sur la plateforme YouTube, avec une vidéo montrant une mère qui attend des nouvelles de sa fille pour s'endormir.

Les RYD et Renault, partenaire de la campagne, désirent de la sorte jouer sur le sentiment de fierté que peuvent éprouver les jeunes qui n'ont pas pris le volant en état d'ébriété et insister sur les alternatives à la voiture (transports en commun, taxi, RYD...).

L'organisation, qui a ramené chez elles gratuitement 1.500 personnes le 31 décembre 2016, rappelle que le dispositif représente une solution de secours.

Ces conducteurs responsables peuvent être contactés entre minuit et 6h00 dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, via le numéro 0902/69.669.