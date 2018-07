Le club très fermé des criminels "most wanted" de la police fédérale comporte trois nouveaux noms, dont celui d’un certain Safet Rustemi.

Un vrai méchant ! Arrivé de Shkodër avec ses frères et cousins Sead, Ilir, Bardhyl et Dushi Rustemi, l’Albanais de 33 ans, recherché pour une peine de 9 ans, a voulu contrôler le milieu bruxellois de la drogue et de la prostitution et, pour ce, n’a pas lésiné sur les moyens...