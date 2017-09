Evelyne Huytebroeck était attendue au tournant. Voici des mois que son parti, Ecolo, dénonce les errements du Samusocial. Pourtant, entre 2004 et 2014, c’est bien elle qui avait la tutelle sur les subsides bruxellois (via la Commission communautaire commune) accordés à cette ASBL dont la gestion et les rémunérations ont enterré les carrières d’Yvan Mayeur, ex-bourgmestre PS de la Ville de Bruxelles, et de son acolyte Pascale Peraïta. C’est aussi Evelyne Huytebroeck qui a commandé un rapport à l’inspection des finances (IF) afin de vérifier si le Samusocial ne profitait pas de doubles subsidiations.

Les conclusions de l’IF avaient fini, en septembre 2013, sur la table du gouvernement bruxellois, déjà dirigé par Rudi Vervoort (PS), ainsi que dans les colonnes de "La Libre". Au grand jour : les rémunérations de Pascale Peraïta, alors directrice du Samusocial, et des premières interrogations sur les méthodes de gestion de l’ASBL.

D’où la question centrale de l’audition de l’ancienne ministre écologiste, organisée mardi par la commission d’enquête que le Parlement bruxellois consacre au scandale. "On a l’impression qu’il n’y a pas eu de suivi à ce rapport", résumait la députée PS Véronique Jamoulle.

Anticipant les questions sur son attitude de l’époque, Evelyne Huytebroeck a exposé deux causes externes à ce manque de suivi. D’abord le changement à la tête de la Ville de Bruxelles : c’est en 2013 qu’Yvan Mayeur devenait bourgmestre et que Pascale Peraïta prenait la présidence du CPAS de la Ville. Tous deux ont gardé un pied au Samusocial. Cette période de transition allait être prolongée par le début de la campagne électorale pour les élections de mai 2014. Si pareil climat ne facilite pas la prise de décisions, un blocage politique est en plus intervenu au sein de la majorité régionale de l’époque (PS, CDH, Ecolo, VLD, Groen, CD&V).

Impuissance

Ce que l’on nomme le collège réuni de la Cocom, organe bicommunautaire, fut en effet amené à s’entendre sur la réponse qui allait être demandée au Samusocial à la suite des remarques de l’IF. Evelyne Huytebroeck explique que le cabinet de Rudi Vervoort - et singulièrement son patron, Yves Goldstein - a refusé de cautionner une lettre apparemment jugée trop contraignante à l’égard du Samusocial. Il s’agissait pourtant d’améliorer le contrôle de l’association. Aucun accord n’est jamais intervenu en la matière, les élections sont ensuite passées, avec la reprise de la compétence par Céline Fremault (CDH).

De quoi alimenter les soupçons de pression constante de la Ville de Bruxelles sur le gouvernement bruxellois afin qu’il ne vienne pas mettre son nez dans les affaires de l’ASBL. Pression, voire chantage, le Samusocial utilisant le dispositif hivernal d’accueil des SDF, qu’il organisait pour le compte de la Région, comme instrument de menace. "Le Samusocial adoptait un style très agressif pour obtenir à chaque fois de nouveaux subsides", a abondé Brigitte Grouwels, ex-ministre CD&V et homologue néerlandophone d’Evelyne Huytebroeck à l’époque. "Sans certaines pressions, on serait allé plus loin dans le contrôle", ajoutait-elle. Les autres ministres de l’époque doivent être auditionnés dans les jours qui viennent.