Belgique Des gilets jaunes ont manifesté dans la nuit de vendredi à samedi à Charleroi, au rond-point du Marsupilami à Charleroi. Mais la manifestation a dégénéré.

Une vingtaine de casseurs étaient présents. Le porte-parole de la police de Charleroi, contacté par RTL, a déclaré que "des scènes d’émeutes assez graves avec du feu, des cocktails Molotov et des dégradations qui ont été faites à du mobilier urbain, des panneaux de signalisation, à plusieurs magasins et à une pompe à essence. Ça a été assez chaud"

Le porte-parole ajoute à nos confrères: "Deux suspects ont été interpellés et sont en arrestation judiciaire pour incitation à l’émeute ainsi que pour des coups et blessures envers des fonctionnaires. On est dans des faits très graves car on est dans des faits de rébellion en bande armée. Ce sont des jeunes majeurs de 18 ans qui peuvent être condamnés à des peines très lourdes qui vont de 5 à 10 ans de prison."

A noter que des membres des forces de l'ordre ont été blessés. "Il y a eu des blessés parmi les policiers. Il y a toujours du personnel sur le terrain. On est en train de remettre Charleroi en ordre."