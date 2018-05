Belgique L’auteur de la tuerie de Liège est tombé très tôt dans la délinquance.

L’auteur du triple assassinat de Liège, Benjamin Herman, né en 1982, est loin d’être un inconnu de la justice. "Il a des antécédents puisqu’il était en prison, mais on ne fait aucun commentaire", précise la procureure de la division de Dinant, Charlotte Fosseur. La maman de Benjamin s’appelle Martine et il a un frère, Dimitri, et une sœur, Sophie.

(...)