Sécurité: Zaventem favorisé, le métro oublié !

Belgique

Tout pour Zaventem, rien pour le métro. C’est ainsi qu’on peut résumer le sentiment de plusieurs inspecteurs membres de la police des chemins de fer et du métro de Bruxelles, expliquent nos confrères de la DH. L’équipe SPC, comme on la surnomme dans le jargon, vient en plus de perdre son patron. Direction... Brussels Airport pour le commissaire Jo Decuyper, désormais donc à la tête de la police aéronautique de Zaventem.

Six mois après les attentats qui ont frappé Bruxelles, un véritable malaise s’installe au sein de la police des chemins de fer. Là où on aurait pu s’attendre à un renforcement des effectifs, c’est tout l’inverse qui s’annonce. Alors qu’à l’aéroport de Zaventem, on annonce même l’arrivée prochaine d’une nouvelle unité de police, spécialement formée pour intervenir rapidement en cas de menaces terroristes.