Il y aura un délai supplémentaire pour la mise en place du service minimum à la SNCB imaginé par le ministre de la Mobilité François Bellot (MR). En effet, selon nos informations, le Conseil d’Etat a rendu un avis (qui doit encore être traduit en néerlandais) où il formule des objections sur certaines dispositions du projet de loi, qui pourraient constituer une éventuelle restriction au droit de grève. Du côté du cabinet Bellot, on se montre ouvert à une adaptation du texte légal. "S’il est possible d’atteindre encore un meilleur équilibre entre le droit de grève et le droit de se rendre au travail, le ministre Bellot poursuivra dans cette direction", souligne-t-on.

La haute juridiction juge trop long le délai de quatre jours ouvrables. Pour rappel, le système prévu dans le projet de loi repose sur le principe 8-4-1. En cas de conflit social, les organisations syndicales doivent prévenir la SNCB (l’opérateur) et Infrabel (le gestionnaire de réseau) avec un préavis de huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’action, ce qui est le délai légal. Doit alors commencer une phase de négociations afin d’aboutir à la levée du préavis. Sans succès, les agents seront invités à déclarer s’ils font grève quatre jours avant la date prévue. Ils ne peuvent plus changer d’avis sauf pour une raison impérieuse (comme un problème de santé).

Le Conseil d’Etat part du principe qu’une fois connue, la position des travailleurs risque de compromettre la suite des négociations entre syndicats et direction.

Autre remarque : que faire si la grève dure plusieurs jours ? Ne faut-il pas donner la possibilité aux travailleurs d’adapter leur position ? Un élément qui n’avait pas été prévu dans le texte initial et qui pourrait l’être.

Des réunions en intercabinets devraient donc se pencher les prochains jours sur les adaptations à intégrer dans le texte. Le délai de quatre jours ouvrables devrait être raccourci avec toutefois un minimum de vingt-quatre, voire quarante-huit heures, qui doit permettre à la SNCB de préparer un plan de transport alternatif sûr et de le communiquer à temps aux voyageurs.

Reste à voir si les adaptations peuvent atténuer les critiques des syndicats sur le projet de loi, la CGSP Cheminots ayant menacé d’organiser des actions durant l’été.