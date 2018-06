Le Syndicat autonome des conducteurs de trains (SACT) dépose un préavis de grève de 48 heures démarrant le vendredi 22 juin à 3h00, a-t-on appris lundi auprès d'un porte-parole du syndicat.

Le Syndicat Indépendant des Cheminots (SIC) a, lui, déposé plus tôt lundi un préavis de grève de 24 heures pour les conducteurs de trains qui entre en vigueur le 27 juin à 22h00. Les deux organisations de travailleurs protestent contre la proposition de la direction de revalorisation pour le personnel roulant. "Il n'y a pas eu de concertation avec le SIC. Nous avons appris ce matin qu'ils déposaient un préavis", a commenté le porte-parole du SACT.

Le syndicat minoritaire des cheminots OVS-SIC (Syndicat Indépendant des Cheminots) a déposé un préavis de grève de 24 heures pour les conducteurs de trains qui entre en vigueur le 27 juin à 22h00, a annoncé le syndicat lundi. Le syndicat veut protester contre une proposition de revalorisation pour le personnel roulant.

"Lors de la sous-commission paritaire nationale du 6 juin, une proposition de revalorisation pour le personnel a été imposée. Cette proposition a été rejetée par une majorité du personnel concerné", explique-t-on au SIC. Les syndicats et la SNCB négocient depuis des mois sur cette revalorisation. "Lors de la réunion de la semaine dernière, une majorité avait été trouvée mais les propositions n'ont pas été soutenues par le personnel", explique Joachim Permentier, secrétaire général du SIC.

"Le point de départ des négociations était le constat que la profession de conducteur de train était sous-évaluée", ajoute M. Permentier. "On constate que l'on demande une hausse de productivité pour les conducteurs de train. A la place d'une humanisation de la tâche, on demande d'être plus flexible. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un métier pénible: pour plusieurs raisons, 60% des gens n'atteignent pas l'âge de la pension à 55 ans."

Le syndicat réclame le retrait de cette proposition et le début de nouvelle négociations "aboutissant à une proposition largement soutenue par le personnel".

Les dates des 27-28 juin ont été choisies par le syndicat pour éviter les désagréments autant que possible. "Il y aura naturellement des perturbations mais on ne se trouve pas devant un week-end prolongé et Rock Werchter se déroule une semaine plus tard", ajoute M. Permentier.

Le Syndicat Indépendant des Cheminots (SIC) a, lui, déposé, plus tôt lundi, un préavis de grève de 24 heures pour les conducteurs de trains, qui entre en vigueur le 27 juin à 22h00.

Les deux organisations de travailleurs protestent contre la proposition de la direction de revalorisation pour le personnel roulant.

"Il n'y a pas eu de concertation avec le SIC. Nous avons appris ce matin qu'ils déposaient un préavis", a commenté le porte-parole du SACT.

Dans un message adressé aux conducteurs de train dimanche, le SACT justifiait son dépôt de préavis à la suite de la publication de la "désastreuse revalorisation avalisée en sous-commission paritaire le 6 juin". "Notre profession est sans aucun doute la plus contraignante et la plus exigeante de la SNCB tant sur les aptitudes professionnelles que médicales et psychologiques", a souligné le syndicat.

Selon le porte-parole de l'organisation, un conducteur de train sur trois est affilié au SACT. "Il est cependant très difficile de déterminer l'impact de l'action sur la circulation des trains", a-t-il ajouté.

La grève est prévue du vendredi 22 juin à 3 heures au dimanche 24 juin même heure.

Le service minimum sera appliqué

Le ministre de la Mobilité, François Bellot, regrette que deux syndicats vont essayer de perturber la circulation des trains à deux périodes différentes, mais chaque fois alors que les examens seront en cours. Le service minimum devrait entrer en application pour la première fois. Le Syndicat Indépendant des Cheminots (SIC) a déposé un préavis de grève de 24 heures pour les conducteurs de train, qui entre en vigueur le 27 juin à 22h00. Le Syndicat autonome des conducteurs de trains (SACT) dépose, lui, un préavis de grève de 48 heures démarrant le vendredi 22 juin à 03h00. Les deux organisations de travailleurs protestent contre la proposition de la direction de revalorisation pour le personnel roulant.

HR Rail, l'employeur du personnel ferroviaire, confirme que le SACT a bien introduit un préavis. Le SIC ne l'a pas encore fait formellement. Si la réunion de conciliation avec le SACT ne donne rien, le service minimum sur le rail devrait entrer pour la première fois en application.

Pour garantir ces prestations de services, les employés doivent, au plus tard 72 heures avant le début de la grève, faire savoir s'ils prennent part au mouvement ou non. Un plan de transport peut ensuite être élaboré. "Nous sommes prêts", indique-t-on chez HR Rail.