est le chef de groupe Ecolo au Parlement wallon. Ses qualités d’analyse sont souvent reconnues par l’ensemble de la classe politique. Depuis les bancs de l’opposition, il juge le nouveau gouvernement wallon (MR-CDH).

Son premier constat est amer. Il ne voit aucun réenchantement politique, observe une trop grande continuité avec la politique du gouvernement PS-CDH précédent et craint un risque de casse budgétaire.

Blocage et refus

Stéphane Hazée rappelle que "le motif invoqué par Benoît Lutgen pour débrancher la prise était le changement de pratiques politiques". "Mais rapidement, on s’est rendu compte que c’était un leurre, dit-il . Lorsque nous avons proposé des réformes qui s’approchaient trop près du cœur du système, il y avait blocage et refus."

De là à penser que la stratégie développée le 19 juin dernier par Benoît Lutgen était surtout motivée par la crainte de voir le système politique actuel remis en question par les velléités soudaines du PS de réformer en profondeur, il n’y a qu’un pas. Un pas que l’écologiste namurois évite de franchir. Encore que. "Tout changer pour que rien ne change. Je ne veux pas faire de procès d’intention. Mais c’est une hypothèse qui a tout son sens. Nous verrons dans quelques mois. Il faudra voir aussi comment les choses se passent à Bruxelles puisque des engagements ont été pris. Ecolo compte bien qu’ils soient tenus."

Stéphane Hazée pointe quand même un point positif : une plus grande transparence sur les subsides wallons. Pour rappel, la ministre Greoli (CDH) a annoncé que l’ensemble des subsides octroyés par la Wallonie seront publiés sur un site Internet. "Va-t-on couler cette décision dans un décret ? Quels subsides seront concernés ?", s’interroge quand même Stéphane Hazée, méfiant.

Virage à droite

Le deuxième aspect évoqué par le député wallon concerne la continuité du gouvernement MR-CDH par rapport à son prédécesseur PS-CDH. "Il y a une continuité sur un certain nombre de politiques en matière de logement, de transports en commun, etc."

Le député Ecolo partage néanmoins l’avis de Thierry Bodson (FGTB) qui évoquait, dans "La Libre" (15/9), le virage à droite du gouvernement par rapport à son prédécesseur. "Les deux analyses sont correctes. A côté des politiques qui seront menées dans la même ligne que le précédent gouvernement, on voit des décisions qui portent un projet idéologique comme lorsqu’on remet en cause le service public en précisant que les communes pourraient arrêter un certain nombre de missions si une structure privée ou une structure associative était preneuse."

Enfin la question de la réforme fiscale titille aussi l’Ecolo. "Il y a un risque de casse budgétaire. La Wallonie ne roule pas sur l’or et on annonce une réforme fiscale qui avoisine les 200 millions d’euros . Je reste inquiet de voir qui va payer. On annonce des ponctions sur la trésorerie des Organismes d’intérêt public (OIP). Si c’est pour financer des investissements je suis d’accord. Mais si c’est pour financer des dépenses courantes, comme ils veulent le faire, c’est une politique de courte vue qui épuise l’actif public. Quand on décide de réduire les budgets des OIP, est-ce qu’on élimine les dépenses de prestige et le sponsoring ? Si c’est cela très bien mais si c’est autre chose, c’est inquiétant."

Le député wallon constate aussi un certain flou dans le budget présenté dimanche dernier par l’exécutif Borsus "On peut se demander si ce flou ne vient pas du fait que l’essentiel du travail n’a pas encore été réalisé."

De manière générale, Stéphane Hazée voit surtout, dans la réforme fiscale, un cadeau à une certaine catégorie de personnes. "La diminution de droits d’enregistrement sur la troisième habitation achetée et la fin des droits de succession sur l’habitation principale entre conjoints, sans aucune limite de valeur pour l’habitation, on ne voit pas comment cela fait avancer la Wallonie. On voit par contre que cela concerne un certain public." Stéphane Tassin