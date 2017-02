Jeudi, se réunira le comité de suivi du décret Paysage. La réunion suit une enquête qui épingle une mise en oeuvre difficile. La colère gronde au point que le CDH demande de réévaluer le décret.

Il faut entendre Jean-Claude Marcourt (PS) répondre aux questions parlementaires. Son regard placide, son ton distant, sa lecture monocorde trahissent une lassitude singulière. Mais de quoi ? De qui ? Des interminables commissions ? De la technicité de dossiers annexes ? De la vanité de certaines interpellations ? Difficile à dire. D’autant que la politique du ministre en matière d’Enseignement supérieur n’est ni lasse ni banale. Elle comporte plutôt des aspects engagés et audacieux.

Pivot de son premier mandat, le décret Paysage (voir ci-dessus) est d’ailleurs l’illustration exacte de ces adjectifs.

Les plaies du paysage

Aujourd’hui, après plusieurs années d’application, le décret peut se vanter d’avoir apporté de réels acquis. L’Ares, l’académie qui chapeaute l’enseignement supérieur, permet aux acteurs de dialoguer favorablement. Les droits des étudiants et la démocratisation des études ont été renforcés. Tout comme l’intégration du système dans le contexte européen.

Néanmoins, plus personne ne s’en cache, l’enseignement supérieur ne s’est toujours pas remis du décret. La gueule de bois est incontestable.

Jeudi, le comité de suivi de la réforme se réunira, comme tous les trois mois, pour essayer d’objectiver les difficultés rencontrées sur le terrain. Il aura dans son cartable une enquête de la Centrale nationale des employés (CNE) diffusée en janvier. Cette dernière porte le témoignage d’un mal-être important de la part du personnel des universités. Il s’exprime devant l’évolution des conditions de travail consécutives à la mise en œuvre du décret. Les conclusions de la CNE rejoignent celles d’une autre enquête réalisée l’an dernier par la CSC dans les hautes écoles. Elles rejoignent également une pétition, lancée avec succès en novembre dernier.

Les difficultés soulignées sont d’ordres administratif et pédagogique. Et elles existent. Mais à qui la faute ? Au décret, ou à l’application qu’en fait le terrain. Sans surprise, entre le ministre et ce dernier, les avis divergent.

Quoi qu’il en soit, le malaise grandit. Et il se cristallise de plus en plus autour de la personne de Jean-Claude Marcourt. La conjoncture n’est en effet pas facile pour le ministre. Le fédéral joue avec ses pieds dans le dossier médecine, mais lui tergiverse dans les solutions à proposer. Il ne peut pas faire grand-chose pour pallier le définancement du secteur et il doit se résoudre à rouvrir plusieurs de ses décrets mal ficelés, dont le dernier n’est autre que sa réforme des bourses.

En attendant, imperturbable en public, le ministre rétorque pied à pied aux critiques. Mais acceptera-t-il d’évaluer globalement et de remettre sur la table son décret Paysage, comme le demande désormais le CDH, son partenaire de majorité ?