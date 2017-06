On y est. Vivent les vacances et leurs transhumances routières, ferroviaires ou aériennes. Nombre de Belges vont prendre la route pour rejoindre leur lieu de villégiature à la Côte, en Ardennes et en France (les autres destinations se rallient plus volontiers en avion). Touring annonce un week-end orange sur les routes belges, soit une circulation dense vendredi après-midi et samedi matin sur la E40 en direction de la mer et, dans une moindre mesure, sur la E411 vers les Ardennes, sur la E19 et la E17 vers Paris. Attention aussi au ring de Bruxelles et aux environs de Liège et d’Anvers.

Sur la E40, des travaux à l’échangeur d’Aalter pourraient causer des bouchons. Dimanche, les retours ne devraient poser aucun problème. Par ailleurs, Touring ne prévoit pas de gros soucis sur les routes de France, les vacances scolaires ne débutant que le 7 juillet. Samedi est classé orange dans le sens des départs autour de Paris et dans la région Rhône-Alpes. La circulation sera fluide partout ailleurs. De vendredi après-midi à samedi midi, des ralentissements pourraient survenir en Allemagne, Autriche et Suisse en direction du sud. En Italie et en Espagne, la circulation sera dense mais fluide.

(...)