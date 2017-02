Antoine Wilhelmi est le fondateur de l’association de Bruxellois survolés "Pas Question".

Soutenez-vous la dernière proposition de la Région bruxelloise (voir p.4) pour trouver un accord sur le survol de Bruxelles ?

Oui tout à fait. C’est la ligne rouge, le maximum que Bruxelles puisse accepter pour relâcher du lest sur les amendes. Sur la route du canal, plus de 50 % des vols sont en violation des normes de bruit. Cette route survole 400 000 personnes contre 100 000 sur celle du Ring. Il y a donc une vraie légitimité à la proposition bruxelloise qui est raisonnable et constructive. Mais on voit que du côté flamand, il y a un refus net et idéologique.

Selon l’aéroport de Bruxelles-National, des milliers d’emplois sont menacés si Bruxelles maintient son système d’amendes. L’aéroport gonfle-t-il les chiffres d’après vous ?

Oui, le patronat flamand et Brussels Airport exagèrent cette menace sur l’emploi. En plus, cette menace ne provient pas des normes de bruit bruxelloises, mais du blocage flamand et au fédéral. Le réel danger pour l’emploi, c’est cette incapacité du Fédéral de modifier les routes aériennes, du fait d’un diktat des politiques flamands dans le dossier. Ils sont incapables d’accepter qu’un avion de plus ne survole le territoire flamand. L’arrêté de Bruxelles sur le bruit existe depuis 15 ans et a été validé par toutes les Cours et juridictions.

Donc, l’aéroport et les compagnies n’ont pas été pris de court, selon vous ?

Non. La suppression de la tolérance sur les normes de bruit a été annoncée aux compagnies aériennes et à Brussels Airport il y a des mois. Cette décision a été validée au Conseil d’Etat autant par une chambre francophone que par une chambre néerlandophone. Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction du pays et ses décisions s’imposent au Premier ministre et au ministre Bellot. On est dans un Etat de droit et tout le monde doit respecter les lois, y compris les ministres. Donc, je m’étonne de ce débat aujourd’hui : on demande à la Région bruxelloise de violer la loi, tout en nommant le ministre Bellot médiateur de sa propre compétence. C’est du cirque à la belge, ce qui est en train de se produire.

Wathelet, Galant,… Tous les ministres qui ont ce dossier en charge ne tiennent pas très longtemps en place. Est-il pourri ?

...