Normes de bruit, arrêté bruit, arrêté Gosuin. Autant de dénominations pour une législation singulière qui se révèle, plus de 17 ans après sa publication, comme la meilleure arme juridique de la Région bruxelloise pour lutter contre un survol jugé excessif de ses habitants. Mais pour Didier Gosuin (Défi), le père de ce texte, il faut remonter beaucoup plus loin pour en trouver les origines.

C’est en 1989, année de création de la Région bruxelloise, que l’Auderghemois entre au gouvernement régional. Il hérite de la compétence Environnement qu’il ne cédera qu’en 2004, forcé de rejoindre les bancs de l’opposition. "Les plaintes étaient déjà nombreuses en 1989, elles visaient principalement la route Chabert qui traversait Bruxelles de part en part, se remémore-t-il. Le ministre Chabert avait affirmé à l’époque que le week-end, les Bruxellois n’étaient pas en ville mais dans leurs maisons de campagne et donc que cette route aérienne ne dérangeait personne…" "Véridique", insiste Didier Gosuin.

A l’époque, celui-ci constate "une grande opacité" dans la gestion de l’aéroport. "Je me suis alors adressé au fédéral afin que le développement économique de l’aéroport national soit doté d’un cadre environnemental, à l’instar de ce qui se pratiquait dans d’autres pays. Je me rappelle de Jean-Luc Dehaene, qui était alors ministre de la Mobilité, me tapant gentiment sur l’épaule en me disant qu’il allait faire planter des arbres à Zaventem. En fait, il n’y avait pas de réflexion environnementale globale et pas de réelle volonté de régler le problème au niveau fédéral. J’ai donc changé de méthode."

Des arbres à Zaventem

