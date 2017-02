La communauté aéroportuaire de Zaventem tremble et est en colère : des milliers de jobs seraient menacés à l’aéroport à cause de la fin de la tolérance zéro sur le bruit des avions. Vraiment ? Nous avons tenté de délier le vrai du faux de ce qui menace réellement l’aéroport.

1 - Qu’est ce que cela change pour les compagnies ?

Les amendes varient entre 640 et 64 000 euros par vol en "infraction sonore" sur le territoire de la région bruxelloise. Le tarif dépend de l’avion utilisé et de l’heure à laquelle il passe, la nuit (22h-7h) étant davantage taxée. Les gros porteurs cargo devront payer les montants les plus élevés, tandis que les petits avions modernes seront épargnés. L’aéroport de Bruxelles-National estime que 8 % de l’ensemble des vols décollant ou atterrissant à Zaventem seront pénalisés financièrement, contre 1,4 % des vols qui reçoivent des amendes actuellement. En tout, près de 20 000 vols devraient donc être pénalisés par an.

2 - Ce système est-il viable pour les compagnies aériennes ?

(...)