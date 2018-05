Belgique Il avait tenu des propos douteux à propos de sa collègue, qui s’est lancée en politique.

Le tribunal correctionnel de Malines a acquitté, lundi, un policier de la zone Malines-Willebroek de la prévention d’incitation à la discrimination et à la haine. Son intervention, sur les réseaux sociaux, avait fait grand bruit à l’époque.

"Ta couleur ne me revient pas"

Bert V.L. avait publié un montage montrant Jinnih Beels, commissaire de la zone de police Malines-Willebroeck en charge de la politique de diversité, avec le message : "Pourquoi devrais-je te donner la main ? Ta couleur ne me revient pas."

Il subsistait un doute quant aux intentions du prévenu, raison pour laquelle le tribunal ne disposait pas de fondement juridique pour le condamner.

La juge Erika Colpin a estimé que les éléments à sa disposition étaient insuffisants pour prouver l’intention de Bert V.L. d’incitation au racisme. Elle a néanmoins qualifié le comportement du policier d’"indigne d’un inspecteur en chef". "Il faut se poser des questions sur ses capacités en tant qu’inspecteur en chef. Il faut aussi s’interroger sur l’attitude de plusieurs membres du corps qui ont, par la suite, diffusé le montage à leur tour sans s’émouvoir du caractère déplacé et potentiellement raciste du message", dit le jugement.

"La direction d’un corps tel que celui de la zone MeWi, compte tenu du caractère multiculturel de la population de Malines et de Willebroek, exige qu’on agisse de façon décisive afin de tuer dans l’œuf tout soupçon de racisme au sein de la police." Le ministère public avait requis six mois de prison contre l’inspecteur.

Le bourgmestre de Malines Bart Somers (Open VLD) a indiqué, lundi, respecter le jugement. "Nous allons examiner ce verdict de manière approfondie et attendre de voir si le parquet va en appel, a-t-il précisé. La juge n’a pas mâché ses mots envers le prévenu et partage notre avis. Cette histoire fera l’objet d’une suite disciplinaire car la déontologie n’est pas à négliger au sein du corps de police." L’agent, suspendu depuis plus d’un an, pourrait donc encore être licencié.

Carrière politique

De son côté, Jinnih Beels a décidé de se lancer en politique. Elle a rejoint fin mars la liste SP.A. d’Anvers, mais comme candidate indépendante. Elle sera même à sa tête lors du scrutin communal d’octobre prochain. Elle affrontera l’actuel bourgmestre de la métropole Bart De Wever (N-VA) ainsi que le vice-Premier ministre Kris Peeters (CD&V).