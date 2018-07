Tout s'est bien déroulé lors du traditionnel Te Deum, ce samedi.

Le couple royal et ses quatre enfants ont assisté samedi matin au Te Deum donné en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Environ 500 personnes se sont rassemblées dès 09h30 pour l'occasion, a indiqué la porte-parole de la police locale de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere. De nombreux représentants politiques ont pris part à la cérémonie, au rang desquels le Premier ministre Charles Michel et les ministres fédéraux Didier Reynders, Kris Peeters, Steven Vandeput et Koen Geens.

Autour de la cathédrale, des drapeaux belges flottaient dans la foule. Après la cérémonie, le Roi et la Reine se sont rendus à la rencontre du public avec leurs enfants. Ils ont été acclamés et applaudis dès leur descente des marches. Des "Vive le Roi" et "Vive la Reine" ont été scandés par la foule rassemblée.

Dans le public, des citoyens trouvaient important d'être présents cette année pour les cinq ans de règne du roi Philippe. "Déjà à l'époque d'Albert II, je venais voir le couple royal devant la cathédrale et je voulais voir le roi Philippe pour ses cinq ans de règne", explique l'un d'eux. "Le roi Philippe a rajeuni la monarchie", estime-t-il.

Christel, 55 ans, est elle venue pour voir la Reine : "le couple royal est bien nécessaire à l'union de notre Belgique. La Reine est rayonnante", affirme-t-elle.

Vendredi soir, le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront au concert en prélude à la Fête nationale à Bozar. L'invité sera le violoncelliste Ivan Karizma, lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2017, accompagné du Belgian National Orchestra.

Après le traditionnel Te Deum samedi matin à la cathédrale des saints Michel et Gudule, le défilé militaire et civil sera lancé à 16 heures. Son édition 2018 sera placée sous le thème "Respect du passé. Confiance en l'avenir". Il fera ponctuellement référence aux commémorations de la guerre 1914-18, notamment grâce à la présence de 29 descendants de soldats qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale.

"Les vétérans occuperont une place spéciale dans ce défilé", ajoute Michel Hofman, vice-chef de la Défense. "Des volontaires utiliseront également du matériel et des équipements vieux de 100 ans." Des détachements internationaux provenant d'Angleterre, d'Allemagne ou encore de Nouvelle-Zélande font aussi partie des invités.

La police fédérale et la police locale défileront ensemble pour la huitième année consécutive, tandis que l'Administration des douanes et accises sera aussi présente, avec 9 véhicules notamment. Les pompiers du Westhoek feront par ailleurs défiler une pompe manuelle d'extinction incendie sauvée des réquisitions pour commémorer la Première Guerre mondiale.

La populaire "Fête au Parc" se déroulera elle entre 10h et 23h du Palais de Justice au Palais de la Nation, en passant par la rue de la Régence, le Sablon, la place Royale et le Parc de Bruxelles. De nombreuses animations y seront proposées et les différentes autorités et institutions du pays proposeront des stands pour illustrer leur travail au public. Place Poelaert, le "Village policier" présentera par exemple l'évolution des métiers de la police. Elle fêtera également les 80 ans de l'escorte royale.

La Défense, les polices locales et fédérale, les douanes ainsi que la protection civile profiteront de leurs activités dans Bruxelles pour souligner leurs besoins en recrutement.

Pour fêter le 5e anniversaire de l'accession au trône du roi Philippe, une fresque géante du Roi sera par ailleurs installée et les citoyens pourront lui laisser un message.

La journée sera enfin clôturée par un grand feu d'artifice musical, à 23h, tiré depuis le jardin et les toits du Palais des Académies. Le public pourra y assister sur la place des Palais.

Un important dispositif de sécurité sera d'ailleurs mis en place toute la journée.

Tous les détails des différents événements organisés lors de la Fête nationale sont disponibles sur le site www.2107.be.

Le prince Laurent se tait à Gand

Le prince Laurent n'a fait aucun commentaire sur la plainte qu'il a annoncé déposer vendredi contre la diminution de sa dotation de 15%. Avec la princesse Claire, ils suivent le Te Deum qui se tient à Gand, à la cathédrale Saint-Bavon. La presse n'a pu assister qu'aux premières minutes de la célébration.