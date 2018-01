Le trafic automobile est localement perturbé en raison d'inondations et de fortes rafales de vent, indique le centre flamand de gestion du trafic dimanche soir. Les automobilistes sont donc invités à adapter leur conduite et leur vitesse.

Les personnes circulant sur la E40 à hauteur de Bruges doivent ainsi tenir compte d'inondations.

A Bruxelles, le tunnel Georges Henri a été fermé au trafic en direction de La Cambre pour les mêmes raisons avant d'être rouvert à la circulation, ajoute Mobiris.

Précipitations abondantes et rafales de vent toute la nuit

Des précipitations abondantes avec un cumul de 40 litres par m2 sont attendues dans tout le pays dimanche soir et durant les prochains jours, selon l'Institut royal de météorologie (IRM). Des rafales de vent pouvant atteindre les 80 ou 90 km/h sont à prévoir dans la soirée et cette nuit. Les précipitations seront abondantes et pourront causer des problèmes locaux dans les régions qui y sont sensibles. Le vent pourrait occasionner des dégâts mineurs aux habitations, par le glissement de tuiles ou des dommages aux cheminées, notamment. La vigilance est de mise, selon l'IRM.





En France, un homme tué par la chute d'un arbre

Les vents violents annonçant la tempête Carmen qui devrait traverser la France d'ouest en est lundi ont provoqué dimanche la mort d'un homme dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que 26 départements sont en vigilance orange pour le Nouvel An.

Un homme d'une soixantaine d'années a été tué par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait près d'un bois à Esterençuby, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, selon la gendarmerie de Pau.

Carmen, la troisième tempête hivernale après Ana et Bruno en décembre, est annoncée pour lundi matin mais dès dimanche après-midi l'ouest du pays était touché par des pluies parfois soutenues accompagnées de rafales de vents de 60 à 80km/h ainsi que par de "fortes vagues" sur le littoral, selon Météo-France.

Dans la perspective de vents "violents" qui pourront aller jusqu'à des rafales de 140 km/h par endroits, Météo-France a annoncé dimanche le placement, de lundi 06H00 à 20H00, de 18 départements en vigilance orange "vent", sept en vigilance "vent" et "vagues-submersion" et un 26e, les Pyrénées-Atlantiques, en vigilance "vagues-submersion".