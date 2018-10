Les fonctionnaires wallons étaient en grève ce vendredi, à l’appel des trois syndicats CGSP, CSC, et SLFP.

“Le mouvement est bien suivi”, assure la secrétaire nationale de la CSC Services publics Silvana Bossio qui estime qu’à l’échelle wallonne, “80 % des sites sont fermés” et ajoute qu’“on ne signale aucun incident”.

La réalité est plus nuancée. En effet, à Salzinnes, la police a dû intervenir ce matin, au siège de l’eWBS (service de simplification administrative et d’administration numérique de la Wallonie). “Un incident a eu lieu avec une personne qui aurait voulu travailler”, nous glisse une source interne.

“En effet, une personne a foncé dans le piquet de grève qui se trouvait dans le bâtiment à bord d’un hoverboard (NDLR : engin de locomotion à roulette) ! Il semblait dans un état second, je ne sais même pas s’il venait pour travailler. La police l’a embarqué. Mais personne n’a été blessé”, confirme Stéphane Jaumonet, permanent à la CGSP.

Des tensions sont apparues également en matinée devant le centre Perex de Daussoulx (Namur) qui gère le trafic de toute la Région wallonne. Un piquet de grève bloquait l’entrée aux agents du SPW lors du changement de pause. Les grévistes ont eu une discussion animée avec le directeur de la DGO1, Etienne Willame.

"Question de sécurité"

“Nous avons discuté avec eux pour leur expliquer qu’un policier seul ne pouvait travailler et qu’il avait besoin des agents du SPW”, précise Caroline Pourtoy, directrice du centre Perex. “C’est une question de sécurité. Le commissaire responsable de la police de la route, qui est située juste à côté de nos bâtiments, est venu leur expliquer l’importance de laisser rentrer nos agents. Ils ont finalement accepté de les laisser passer. Il n’y a peu eu d’échauffourées.”

Par ailleurs, les grévistes ont pénétré dans certains bâtiments pour faire vider les lieux aux fonctionnaires qui étaient venus travailler, notamment à la DGO7.

“Tous les bâtiments ont été vidés”, confirme Stéphane Jaumonet. “ Les personnes sont sorties sans résistance. Mais le message était bien passé : très peu de personnes étaient venues travailler.”

“Nous bloquons au maximum l’outil public pour montrer qu’on en a marre qu’on nous donne des cacahuètes”, ajoute Laetitita Marbais, déléguée permanente CGSP à Namur. “On cible en particulier les directions générales qui sont concernées par les services continus, comme le Cap Nord qui regroupe les DGO1 et DGO2.” “Nous nous sommes réunis ce matin devant le secrétariat général du SPW et il y a un piquet organisé à l’écluse des Grands Malades, où tous les bateaux sont bloqués”, a-t-elle ajouté.

Les fonctionnaires protestent contre les engagements politiques pris en 2017 et qu’ils estiment non remplis. Comme l’aménagement de fin de carrière pour certains agents exerçant un métier pénible ou l’accès facilité au statut pour les contractuels. Ils dénoncent des décisions budgétaires “d’économies aveugles”, comme la diminution des cadres de 10 % ou des moyens de fonctionnement diminués de 3 %. La réforme APE et le plan Marshall menant à 500 licenciements au Forem sont également ciblés, tout comme la non-conclusion de la convention sectorielle 2017-2018.