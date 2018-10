Les faits ont eu lieu le 16 septembre dernier vers 23h10 sur la ligne 125 Namur-Liège.

La police Fédérale a lancé ce jeudi un avis de recherche concernant une tentative de viol sur une accompagnatrice de train. Les faits ont eu lieu le 16 septembre dernier vers 23h10 sur la ligne 125 Namur-Liège.

L’individu est monté à bord du train à la gare de Statte et est descendu à la gare de Huy. L’homme est âgé d’environ 25 ans. Il mesure environ 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain clair et une barbe. Au moment des faits, il portait un jean bleu délavé, un t-shirt gris avec des inscriptions sur le devant.

Lors des faits, comme la DH l'expliquait en septembre dernier, l’accompagnatrice aurait subi plusieurs attouchements de la part de l'auteur visiblement ivre selon nos sources. Par la suite, elle aurait alors réussi à pousser son agresseur hors du train.

Pour les accompagnateurs, c’était la goutte de trop dans une période où les agressions envers le personnel sont trop fréquentes. Le syndicat de la CGSP cheminots basé à Liège, et qui a par ailleurs confirmé l’information, dénonce le fait qu’elle se trouvait seule à cette heure-ci dans l’avant-dernier train de la journée.

"En effet, les équipes Securail ne sont pas suffisantes ou utilisées pour des interventions liées aux vols de câble, elles ne sont pas présentes dans de nombreuses gares après 22 heures et la plupart des appels au SOC n’aboutissent pas à une intervention. La situation est devenue insupportable et le personnel continue à être pressé comme un citron. La plupart des situations agressives, voire traumatisantes, trouvent leur origine dans le manque accru d’effectifs sur l’ensemble du réseau. De plus, la fermeture de certaines gares, de guichets, ou l’accès limité à ces derniers ainsi que l’absence de personnel contribuent à l’extension du phénomène", expliquait le syndicat dans son communiqué à l'époque.





Si vous reconnaissez cet individu, la police vous demande de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.