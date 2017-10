Belgique Theo Francken, le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, a annoncé ce mardi matin sur les antennes de Bel RTL avoir retiré la carte de séjour de l'imam d'origine saoudienne de la Grande Mosquée de Bruxelles.

"On a eu des signaux très clairs que c'est un homme salafiste, très radicalisé, très conservateur et dangereux pour notre société et notre sécurité nationale", a-t-il expliqué. Cette décision intervient dans le dossier du combat contre le salafisme, a poursuivi M. Francken. "La Belgique doit prendre ses responsabilités dans son combat contre le salafisme."

Enfin, le secrétaire d'État a bien insisté sur le fait qu'il "n'y avait de problème avec l'islam, mais bien avec l'islam radical et le salafisme".

D'après lui, le ministre de la Justice Koen Geens va intensifier le contrôle sur les flux financiers des mosquées en Belgique. Cela constitue "une priorité en Belgique".