La Première ministre britannique Theresa May a fait étape vendredi matin au cimetière militaire de Saint-Symphorien, près de Mons, dans le cadre du week-end des commémorations du centenaire de l'Armistice.

Theresa May et le Premier ministre belge Charles Michel ont rendu hommage aux soldats britanniques tombés pendant la Première Guerre mondiale. Theresa May et Charles Michel ont déposé, dans le cadre d'une cérémonie à huis clos, des gerbes de roses blanches et de coquelicots sur les tombes de John Parr, du Middlesex Regiment, premier soldat britannique mort durant la Première Guerre mondiale, le 21 août 1914, et de George Ellison, du 5e Royal Lancers, dernier soldat britannique mort au combat durant la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. Le coquelicot est associé aux soldats du Commonwealth morts pendant la guerre 14-18.

© AFP



Les Premiers ministres britannique et belge ont ensuite visité le cimentière militaire de Saint-Symphorien avant de se rendre au SHAPE à Casteau où ils ont rencontré des représentants de la communauté britannique. Theresa May a ensuite pris la direction de la France où elle participera durant le week-end aux célébrations du centenaire de l'Armistice.

© AFP



Charles Michel participera samedi, quant à lui, à l'inauguration du mémorial Price à Ville-sur-Haine (Le Roeulx). George Lawrence Price est le dernier soldat du Commonwealth tué lors de la première guerre mondiale. Le Premier Ministre se rendra ensuite à Paris où il participera à un dîner offert par le Président de la République Emmanuel Macron au Musée d'Orsay.

© AFP

Theresa May et Charles Michel participeront dimanche 11 novembre à la cérémonie internationale du Centenaire de l'Armistice à l'Arc de Triomphe à Paris.