Dans le cadre de l’enquête relative aux attentats de Paris de novembre 2015, le juge d’instruction de Bruxelles spécialisé en matière de terrorisme a inculpé et placé sous mandat d’arrêt, hier, Farid K. du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture.

Par ailleurs, Meryem E. B. a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté moyennant le respect de conditions. Cette mère de famille venait d’être remise en liberté sous condition.

Ce couple a été interpellé dans le quartier de l’avenue de la Reine à Laeken.

Ils sont soupçonnés d’avoir fourni à Khalid El Bakraoui des faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris.