Titres et fonctions: Schyns présentera des ajustements la semaine prochaine

Belgique

La ministre de l'Education, Marie-Martie Schyns, présentera la semaine prochaine une série d'ajustements après les critiques formulées envers la réforme des titres et fonctions des enseignants entrée en vigueur le 1er septembre.

"Cela va aller vite. Toute une série de choses sont sur la table. On va assouplir les choses, mais sans dévoyer l'esprit de la réforme", a commenté son porte-parole après les critiques formulées plus tôt dans la journée par les organisations représentant l'enseignement catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Des solutions seront notamment mises en oeuvre pour améliorer le fonctionnement de la plateforme informatique Primoweb dédiée à cette réforme.

Des propositions seront en outre déposées pour éviter un trop grand morcellement des horaires des enseignants qui, en fonction du titre dont ils disposent, sont désormais contraints de se partager entre plusieurs établissements pour conserver un horaire complet.

Si certaines améliorations pourront être très rapidement mises en oeuvre, d'autres nécessiteront sans doute une modification du décret, a toutefois précisé le porte-parole de la ministre.

La Fédération de l'enseignement secondaire catholique (SeGEC) et la Fédération des Associations de directeurs de l'enseignement secondaire catholique (FEADI) ont réclamé de concert mercredi des "ajustements indispensables" à la réforme des titres et fonctions pour les enseignants entrée en vigueur ce 1er septembre.

Dans un communiqué commun, ces deux représentants de l'école catholique francophone réclament des "mesures rapides et concrètes" de la ministre de l'Education, Marie-Martine Schyns.

L'entrée en vigueur de cette réforme, font valoir le SeGEC et la FEADI, nécessite la révision des dossiers de tous les membres du personnel enseignant de l'enseignement, soit plus de 70.000 personnes, en vue d'harmoniser les titres et les barèmes qui y sont associés.

"Outre une surcharge administrative très importante pour les établissements, la réforme fait apparaître toute une série de difficultés parmi lesquelles du retard dans l'organisation des équipes et l'éclatement des charges des professeurs sur plusieurs établissements", soulignent-elles.

"Des difficultés particulières se présentent dans l'enseignement secondaire où les matières enseignées et les titres des membres du personnel sont très divers, que ce soit pour les cours généraux ou pour les nombreuses options de l'enseignement qualifiant".

Destinée en théorie à simplifier les choses, la réforme votée en 2014 après des années de concertation entraîne des problèmes plus importants que ce que l'on pouvait craindre, assurent le SeGEC et la FEADI.

Ceux-ci dressent une longue liste de griefs envers la réforme: risques de retard de paiement des salaires des profs en septembre, demandes de récupération auprès des pouvoirs organisateurs des traitements payés indûment en raisons des difficultés administratives, perte d'autonomie significative des directions dans la constitution de leurs équipes éducatives, blocages de recrutement de profs, difficultés à pourvoir aux remplacements avec l'obligation de recourir à plusieurs intérimaires pour couvrir la charge d'un seul enseignant, etc.

Et ce sans compter les nombreux problèmes techniques rencontrés sur la plateforme informatique Primoweb mise en place pour faciliter la réforme, les dossiers souvent "incomplets voire erronés" qu'on peut y consulter ainsi que la "complexité et la multiplication" des documents à remplir et à renvoyer par les secrétariats des directions...

Si plusieurs échanges à ce sujet ont déjà eu lieu avec la ministre Schyns ces dernières semaines, les responsables de l'enseignement catholique francophone demandent à présent des "mesures d'urgence" afin de pouvoir liquider les traitements du personnel "dans les délais habituels".

Selon eux, l'administration doit pouvoir apprécier les dossiers avec "la souplesse qui s'impose dans une période de rodage pour tous" .

"Des erreurs sont inévitables dans cette phase de transition. Ni les membres du personnel, ni les pouvoirs organisateurs ne doivent s'en trouver préjudiciés".

Ils réclament également la "résolution rapide" des problèmes techniques rencontrés sur la plateforme informatique, ainsi que des "assouplissements indispensables" du décret en vue notamment "d'éviter l'éclatement des charges des enseignants sur plusieurs établissements et de pouvoir assurer les remplacements en cours d'année".