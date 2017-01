Belgique Le parti amarante entame une action contre la société pour manquement à la législation linguistique en périphérie.

Welkom bij de dienstencheques van het Vlaams Gewest." Il est vrai que pour dénicher ensuite l’onglet "Vous habitez dans une commune à facilités ?" situé tout en bas à droite de son site web, il faut dérouler quelques pages, puis explorer encore. Vous accédez alors à une série d’informations éditées en langue française… mais pour partie seulement. On parle ici du site web pour les titres-services en Région flamande de Sodexo, l’actuel détenteur du marché des titres-services en Belgique. Depuis un peu plus d’un an, il fait l’objet d’un bras de fer en périphérie flamande, singulièrement dans les six communes à facilités, entre la société émettrice et Défi.

Société privée, mission de service public

Le parti amarante estime que Sodexo ne respecte pas les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative alors qu’elle est pourtant tenue de s’y soumettre en tant que société privée chargée par la Région flamande d’une mission de service public. "Depuis la régionalisation des titres-services le 1er janvier 2016, les communications de Sodexo à ses utilisateurs francophones domiciliés dans les communes à facilités se sont faites, du jour au lendemain, non plus en français mais uniquement en néerlandais, tout en connaissant pertinemment leur appartenance linguistique francophone", fustige Défi dans un communiqué. La députée-échevine Véronique Caprasse (Défi) avait jadis adressé une plainte à Valérie Flohimont, vice-gouverneur du Brabant flamand, arguant qu’il y avait lieu d’examiner avec elle "la meilleure manière d’appliquer correctement la législation linguistique" . Dans la foulée et estimant la situation toujours insatisfaisante, Défi avait mis la société en demeure de garantir une information, tant générale que personnalisée, dans les deux langues.

Une double action, pour le papier et pour le web

Jeudi, ce même parti a décidé d’assigner la société en justice, via une action en responsabilité devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Celle-ci a été introduite au nom de deux requérants, un utilisateur papier et un utilisateur électronique. "Par cette double action, nous veillons ainsi à dénoncer l’ensemble des illégalités linguistiques constatées dans le chef de Sodexo", expose Sophie Rohonyi, présidente de Défi Périphérie.