En fin d'après-midi samedi, on apprenait que la victime était bien à bord du train, malgré les premières informations tombées juste après l'accident. Il s'agit d'un homme de 21 ans originaire du Brabant wallon, d'après le parquet de Louvain.

Plusieurs enquêtes seront menées afin de déterminer les circonstances de l'accident, a indiqué le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) après qu'un train a déraillé samedi près de Louvain, faisant une victime et 27 blessés.

Le ministre s'est rendu sur les lieux tout comme le Premier ministre Charles Michel et le bourgmestre de Louvain Louis Tobback. Une enquête sera menée en interne au sein de la SNCB et d'Infrabel, a précisé M. Bellot. Une seconde enquête sera dirigée par l'autorité fédérale via un organe d'enquête du SPF Mobilité. Enfin, le parquet ouvrira également une enquête à la suite du décès d'une personne lors de l'incident.

"Le train est seul en cause. Heureusement, il n'y avait pas de train en face", a indiqué le ministre. "C'est un incident plutôt spectaculaire puisqu'une voiture a versé sur le flanc. Il fait penser à un déraillement qui s'était produit en 2009 à Mons."

Le Premier ministre Charles Michel, qui s'est également rendu sur place, a exprimé sur Twitter sa sympathie aux victimes et à leurs proches et a remercié les services d'urgence pour leur intervention rapide.





"Nos pensées vont aux victimes de l'accident de train à Louvain et à leurs proches", a par ailleurs tweeté le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA).





Le machiniste a été confronté à une personne sur les voies

Le train comptait 84 passagers à son bord et était composé de trois rames automotrices. A environ 500 mètres de la gare, le machiniste a été confronté à une personne sur les voies. "La première rame a basculé et s'est retrouvée sur le bas-côté. Les autres wagons sont toujours sur les voies", a indiqué Marc Vranckx, commissaire à la police de Louvain.

L'accident s'est produit dans une zone de changement", selon Frédéric Petit d'Infrabel, qui ne souhaite pas commenter la vitesse du train au moment de l'incident.

La ville de Louvain coordonne les opérations.





Le trafic reprend partiellement entre Louvain et Bruxelles-Nord

Le trafic reprenait partiellement entre Louvain et Bruxelles-Nord samedi vers 18h30, selon Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Le déraillement d'un train près de la gare de Louvain a entraîné de fortes perturbations sur le rail. Un train Thalys provenant d'Allemagne vers Paris doit emprunter la ligne 36N, parallèle à la ligne 36 sur laquelle a eu lieu l'incident. Ce Thalys sera suivi de trains intérieurs reliant Eupen à Ostende et Louvain à Bruxelles, qui seront déviés via la ligne 36N également. La circulation se fera cependant sur une seule voie, précise Infrabel, qui prévoit dès lors des retards.





L'infrastructure ferroviaire fortement endommagée

L'infrastructure a subi des dommages importants selon le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Des câbles de caténaire ont aussi été abîmés.

A l'endroit de l'accident, plusieurs jours de travaux seront nécessaires pour réparer les voies et les câbles. "Nos équipes sont en stand-by et attendent le feu vert des forces de l'ordre pour démarrer les travaux", a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole. "Les enquêteurs sont en train d'effectuer les constatations. Lorsque les devoirs d'enquête seront terminés, nous aurons davantage de précisions sur l'étendue des dégâts."

La circulation est suspendue entre Liège et Bruxelles-Nord. Dans un délai encore indéterminé, le trafic pourrait cependant reprendre via la ligne 36N dédiée généralement aux trains à grande vitesse. C'est la solution envisagée pour le trafic direct.

"Louvain est un carrefour important pour le trafic des trains. L'une des conséquences est que Brussels Airport est inaccessible depuis la capitale du Brabant flamand. Des bus font la liaison vers Malines, d'où les voyageurs peuvent rejoindre l'aéroport", a précisé Frédéric Petit, également porte-parole d'Infrabel.

Infrabel attend notamment que la rame automotrice actuellement sur le flanc soit dégagée afin d'avoir accès aux câbles et préciser les délais.