Avec le printemps qui signe le retour de conditions plus favorables, les chantiers vont s'accélérer sur le réseau routier wallon. La Sofico fait jeudi un rappel des principales perturbations attendues pour les semaines et mois à venir. - Province de Liège -

Le chantier débuté le 28 mars dernier sur l'autoroute E42/A27 entre Malmedy et Breitfeld, soit sur 26 kilomètres, se poursuit. Prévu pour durer deux ans, la première phase - entre Malmedy et Saint-Vith - se terminera à la fin du mois de juin. Une seconde période de travaux s'étalera d'août 2018 à la fin de l'année entre Ligneuville et Saint-Vith. La suite des chantiers est prévue aux périodes similaires en 2019. La circulation reste possible pendant les travaux, mais sur une seule bande de circulation et des sorties d'autoroute seront temporairement inaccessibles.

Un chantier de réhabilitation de l'autoroute E313 entre Juprelle et Liège ayant débuté le 9 avril devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai. La circulation est réduite à une seule voie et la bretelle de l'échangeur de Vottem qui relie l'E40 (de Aix-la-Chapelle) à l'E313 vers Liège sera fermée la seconde quinzaine de mai.

Lancé il y a deux ans, le chantier de réhabilitation du viaduc d'Ensival, qui porte uniquement sur les voies vers Battice, devrait se terminer fin mai.

Autre chantier dans la province liégeoise, celui de réfection du revêtement de l'autoroute A604 en direction de Seraing a débuté le 18 avril. Long de 5 km, il devrait prendre fin avec le mois. La circulation y est limitée à une seule voie.

Province de Luxembourg

Un chantier de réhabilitation de l'autoroute E25 entre Werbomont et Les Tailles a commencé le 16 avril. Toutes les voies de circulation en direction de Bastogne sont totalement soustraites au trafic sur ce tronçon pendant toute la durée du chantier, dont la fin est prévue dans le courant du moins de juillet.

Toujours sur l'E25, le chantier débuté en mars dernier entre Bastogne et Massul se poursuit jusqu'au mois d'octobre, en fonction des conditions météorologiques. D'ici là, l'autoroute est réduite à une bande de circulation dans chaque sens.

Les travaux sur le viaduc d'Houffalize prendront, eux, fin en juin.

Province de Namur

Les travaux visant notamment à rajouter une troisième voie de circulation sur la E42 entre Andenne et Daussoulx devraient se terminer à la fin de l'été, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Ceux de réhabilitation du viaduc de Custinne sont prévus jusqu'à l'automne. Deux voies de circulation sont maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée.

En ce qui concerne la réalisation du contournement de Couvin, sa fin est programmée pour mi-2019.

Le chantier de réhabilitation en cours sur la Nationale 4 entre Emptinne et Hogne débuté le 16 avril doit être conclu avant la fin de l'année. La première phase concernera le tronçon entre Sinsin et Hogne, jusqu'en juillet. Une seule voie y sera disponible dans chaque sens à vitesse limitée. La deuxième phase, sur le tronçon Emptinne-Sinsin se fera dans la foulée.

Province de Hainaut

La réhabilitation du triangle autoroutier E42/A15-E19/A7-A501 (La Louvière, Familleureux) prendra fin dans le courant du mois de mai.

Celle du pont de Pommeroeul débutée en novembre dernier doit encore se poursuivre jusqu'en novembre 2019. Le nouveau pont supportant les voies vers Tournai devrait être reconstruit pour novembre de cette année et accueillir le trafic.

Du côté du pont de La Louvière, deux bandes de circulation sont toujours maintenues dans les deux sens de circulation. Sous réserve de conditions météorologiques favorables, le chantier devrait être terminé pour la fin 2019.

Sur l'E19 entre Mons et Obourg, on ne déplore plus aucune entrave au trafic, mais la voie de droite sera soustraite à la circulation sur les 3 derniers kilomètres du chantier vers la mi-mai pour une dizaine de jours.

Un autre chantier devrait prendre fin mi-mai: il s'agit de celui de réhabilitation du revêtement de l'E428 entre Tubize et Hoves en direction de Tournai. L'échangeur de Rebecq devrait rouvrir à ce moment-là également.

Enfin, le chantier de réhabilitation du R9 à Charleroi se poursuit. Une partie de la phase 3 est terminée et l'accès au R9 depuis la rue des Rivages a pu être rouvert au trafic. Cependant, jusqu'aux vacances d'été, depuis la sortie "Porte de la Villette/Ville Basse" jusqu'à l'accès de l'A503 "Porte de France", seules deux bandes restent accessibles. Par la suite, jusqu'à la fin de l'année, c'est le tronçon entre l'accès depuis l'A503 et la porte de la Neuville qui sera traité et donc ramené à deux voies de circulation.