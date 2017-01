Si, actuellement, en Wallonie, on compte 123 communes (sur 262) qui manquent de médecins généralistes, le cabinet du ministre wallon de la Santé, Maxime Prévot (CDH), en recense 39 qui connaissent une pénurie sévère.

Nombre d’entre elles se trouvent en province de Luxembourg et dans la Botte du Hainaut, mais on peut encore en identifier quelques-unes en province de Liège, de Namur et même du Brabant wallon.

Avec le transfert de compétences aux Régions prévu par la sixième réforme de l’Etat, certains mécanismes de soutien à l’installation des médecins généralistes dans les zones en pénurie (Impulseo I, II et III) ont atterri dans l’escarcelle wallonne.

Le cabinet du ministre wallon de la Santé travaille actuellement à l’adaptation de ces mécanismes. Le projet devrait très prochainement atterrir sur la table du gouvernement wallon pour accord. "La prime du fond d’impulsion Impulseo I, qui vise à encourager l’installation de médecins généralistes dans des zones nécessitant la présence de médecins généralistes supplémentaires, est actuellement de 20 000 €. Nous allons la faire passer via un arrêté du gouvernement à 25 000 € pour les zones en pénurie sévère. Nous conservons les autres mécanismes également", explique Maxime Prévot.

Suppression des prêts à taux zéro

Par contre, le prêt à taux zéro prévu par Impulseo I, d’un montant de 15 000 € sur une période de cinq ans et qui doit aider les jeunes médecins à s’installer va être supprimé. "Ce prêt à taux zéro génère une gestion administrative spécifique et assez lourde. De plus, il suscite très peu d’intérêt. En effet, en 2015, moins de 30 prêts ont été demandés. Il est encore moins intéressant en cette période de taux particulièrement bas auprès des banques", poursuit le ministre.

En plus des trois mécanismes Impulseo, un nouveau dispositif sera créé en Wallonie. Il s’agit d’Assisteo qui doit renforcer le partenariat entre l’infirmier et le médecin pour "développer davantage de prise en charge holistique (NdlR : dans sa totalité) du patient, en y intégrant les pratiques préventives". Les infirmiers seraient donc chargés d’actions de promotion de la santé dans leur zone, de prévention, d’éducation thérapeutique mais aussi d’actes médicaux comme les prises de sang. Ils pourraient encore se voir confier des tâches de suivi de vaccination, de sensibilisation aux dépistages et de contrôles de certains paramètres comme la glycémie, la tension artérielle ou les tests urinaires. "Ce dispositif sera construit avec les représentants des deux secteurs. Un budget de 500 000 € pourrait être dégagé en 2017 pour mener des expériences pilotes", ajoute Maxime Prévot.

Aider les stagiaires

D’autres idées devraient aussi être mises en place dans les mois et les années qui viennent pour continuer à lutter contre la pénurie de médecins généralistes au Sud du pays.

Citons par exemple le développement d’associations de santé intégrée (ASI ou maisons médicales) en zone rurale ou semi-rurale, grâce à un financement européen nommé Feader, pour 40 %. La Wallonie apportant les 60 % de financements manquants.

Enfin, dans le même ordre d’idée, le ministre Prévot souhaite travailler en partenariat avec le ministre de la Ruralité, René Collin (CDH), pour permettre la mise à disposition de logements à loyer réduit afin d’aider les stagiaires et assistants en médecine générale à s’installer ou à faire leur stage dans les zones rurales.









A Saint-Hubert, la maison médicale comme solution à la pénurie

Le Dr Lange a été accueilli en sauveur en Ardenne. En attendant la création d’un centre médical au printemps.

La pénurie de généralistes est une aubaine pour Vincent Lange. Médecin traitant depuis un an et demi dans la région de Saint-Hubert, ce cinquantenaire a été accueilli comme un sauveur à son arrivée. Seuls quatre docteurs officient dans cette petite commune de 5 600 habitants.

Généraliste pendant une vingtaine d’années à Paliseul, M. Lange est ensuite parti vivre à l’étranger. A son retour en Belgique, il n’était pas certain de pouvoir retrouver une patientèle complète. Le choix de s’installer à Saint-Hubert n’était donc pas anodin. "A plus de 50 ans, c’est difficile de se faire de nouveaux patients, raconte Vincent Lange. J’avais entendu parler du manque de médecins dans la région. C’est ça qui m’a convaincu de revenir travailler en Ardenne. Très rapidement, je me suis fait une patientèle complète." Les Hubertins ont pris l’habitude de se rendre à la maison médicale de Libin pour se faire soigner. "Dix ou quinze kilomètres pour aller voir son médecin traitant, ce n’est pratique ni pour les malades, ni pour le corps médical. A Libin, ils se retrouvent avec une surcharge de travail très importante." déplore-t-il.

Davantage de maisons médicales

Pour pallier ce manque, le bourgmestre de Saint-Hubert, Jean-Luc Henneaux, a lancé la construction d’une maison médicale. Deux nouveaux médecins traitants ont déjà manifesté leur désir de rejoindre l’équipe, dont Céline Vanschepdael, généraliste à temps partiel pour le centre de Libin. Ces maisons regroupant différents practiciens présentent l’avantage d’alléger la charge de travail du corps médical. Les prestaires sont moins souvent de garde. Ils peuvent se remplacer l’un l’autre tout en ayant un accès direct au dossier médical du patient. Les maisons médicales permettent aussi des échanges scientifiques entre plusieurs disciplines. Progressivement, les régions en manque de généralistes envisagent la mise en place de ces centres.

Vincent Lange n’a aucune inquiétude quant à l’avenir de la commune. "Le problème de pénurie va se régler progressivement. En 2018-2019, beaucoup de diplomés en médecine sortiront de l’université. Une partie s’installera peut-être en Ardenne pour trouver plus facilement du travail. Les pénuries de médecins traitants sont cycliques. Fin des années 80, on était en surnombre. On regardait d’un mauvais œil le petit jeune qui débarquait sur son territoire. " En attendant une vague de médecins traitants, la maison médicale de Saint-Hubert s’assurera de la bonne santé des habitants. Elle ouvrira ses portes au printemps prochain.