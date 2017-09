L'épreuve de chimie lors de l'examen d'entrée aux études en sciences médicales et dentaires est jugée particulièrement difficile par les premiers étudiants qui commencent à sortir vendredi midi.

Près de 4.000 candidats passent cet examen sur le site de Brussels Expo, dont la réussite est indispensable pour s'inscrire dans l'une des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise ces études. Chloé (17 ans), élève dans le secondaire général en sciences faibles près de Liège, fait partie de ceux qui ont abandonné à la moitié de l'épreuve et sa déception se lit sur son visage. Elle se dirigera, en second choix, vers des études d'infirmière: "J'ai suivi les trois sections de cours préparatoire et cela fait deux semaines que j'étudie du matin au soir. Je pensais que cela serait assez et finalement non. Je ne suis sûre que de trois de mes réponses sur 15 questions en physique. En chimie, c'était très compliqué". Elle se disait pourtant bonne élève et avance des moyennes de 19/20 en chimie et 17/20 en biologie.

Beaucoup de candidats ont trouvé la chimie particulièrement difficile et peu intuitive.

Les élèves perdent un tiers de point par réponse fausse et gagnent un point quand elle est juste. L'examen se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple, à réponse unique. Au total, 130 questions sont soumises aux candidats. La matinée était consacrée à la physique, la chimie, la communication et l'éthique. L'après-midi, ce sera mathématiques, biologie et analyse.

Selon les élèves, la réussite se jouera sur le fait de ne pas obtenir une note éliminatoire inférieure à 8/20 dans une des matières évaluées. La moyenne générale doit atteindre 10/20.

Des parents aussi critiques

Sur le temps de la pause entre les deux blocs du matin (physique, chimie, communication et éthique) et de l'après-midi (mathématiques, biologie et capacité d'analyse), des parents ont essayé de glaner quelques impressions à travers les grilles de l'enceinte, un temps propice à une discussion critique sur ce nouvel examen. Une des mères présentes explique que sa fille fait partie des "reçus-collés", soit ces étudiants qui ont validé le nombre de crédits nécessaires à la réussite de leur première année mais qui n'ont pas réussi à se classer en ordre utile lors du concours organisé en juin dernier. "Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un mécanisme spécifique cette année pour les étudiants qui ont réussi leur première année mais qui n'ont pas été classés dans l'ancienne sélection. Ma fille a terminé sa seconde session fin août et a dû revoir ses matières secondaires en 10 jours", s'indigne-t-elle.

Le Conseil d'État avait invalidé l'organisation de ce concours l'an passé mais a rejeté les recours introduits cette année, sous le motif que l'examen d'entrée offrait une nouvelle chance aux "reçus-collés" d'accéder à la 2e année.

Une maman est venue du sud de la France pour accompagner son fils, âgé de 17 ans. "Il a été pris au tirage au sort en France et donc il est inscrit dans une faculté de médecine en France. Il passe le test en Belgique car la sélection se fait maintenant, avant d'entrer en première année. S'il réussit le test en Belgique, il fera ses études ici. Sinon, il tentera le concours en fin de première année en France." Elle souligne que le numerus clausus en médecine a été légèrement augmenté mais qu'il manque, et de loin, de médecins formés.

A côté, une mère vivant en Belgique, dont le fils de 18 ans sort de secondaire et passe l'examen d'entrée, réagit: "Je suis dentiste et je trouve honteux d'avoir mis un examen pareil", s'exclame-t-elle. "J'ai un cabinet qui ne tourne pas toute la journée parce qu'il manque de dentistes. On n'arrive à engager que des (professionnels) de Roumanie ou de Bulgarie. On a en Belgique un manque criant de médecins et de dentistes"

Elle est revenue sur la préparation du test pour son fils: "On ne savait pas à quoi s'attendre et il a eu une grosse session à la fin de sa 6e. Il a suivi quelques cours préparatoires à l'Université catholique de Louvain mais c'était très vague. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je pense que le test doit être difficile."





L'examen d'entrée "n'est pas un concours déguisé", martèle l'Ares

"Comme tout examen, celui-ci a pour but, à un moment donné, de sélectionner", souligne Julien Nicaise, administrateur de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares). "On ne peut parler de concours déguisé", martèle-t-il toutefois car aucun classement des candidats n'est réalisé. Réussir l'examen d'entrée permettra d'accéder ou de poursuivre ses études mais il ne s'agit pas d'un "concours déguisé", affirme l'Ares. "Les candidats ne sont pas classés et il n'y a pas de chiffres à atteindre par rapport aux quotas, aux numéros Inami, qui sont imposés par le fédéral", souligne Julien Nicaise, administrateur de l'Ares.

Le nombre exact de candidats accueillis sur le site de Brussels Expo n'a pas encore été communiqué. Sur les 4.200 étudiants inscrits (80% de résidents belges et 20% de non résidents), environ 200 se sont désinscrits. On peut estimer qu'environ 10% des personnes attendues ne se sont pas présentées à l'examen, selon la proportion observée en Flandre qui organise cette sélection depuis de nombreuses années.

Les étudiants recevront leurs résultats par e-mail d'ici le 18 septembre, a précisé l'Ares. A titre de comparaison, la moyenne obtenue en Flandre tourne autour de 25% de réussite, un chiffre qui peut évoluer, selon les sessions, entre 10 et 40%. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la moyenne du test d'orientation du secteur de la santé organisé depuis 2013 s'établissait autour de 15%. Cependant, bien que similaire, ce test n'était pas contraignant: les futurs étudiants étaient, en conséquence, moins préparés.

Les étudiants passent leur examen sous la surveillance de 350 personnes, une par rangée de 12 étudiants. Si un indice de fraude est constaté, un procès verbal est dressé mais l'étudiant peut continuer l'examen. Le jury avisera de la suite à donner. "A ce stade-ci, aucun incident n'est à signaler", assure Julien Nicaise, qui se veut réconfortant. "On sait que passer un examen génère du stress. Certains ont le sentiment de jouer une partie de leur vie professionnelle ici."

Une subvention de 800.000 euros a été accordée pour organiser l'examen d'entrée (600.000 euros) et les différents tests d'orientation du secteur de la santé (200.000 euros). Un coût similaire en Flandre mais du côté francophone, les étudiants ne participent pas financièrement. Un droit d'entrée de 30 euros leur est bien demandé mais est remboursé aux candidats qui se sont effectivement présentés.