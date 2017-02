Les avocats ont plaidé de nouvelles conclusions, la partie civile et le parquet général n’épousaient pas la thèse.

Ce lundi matin, la cour d’assises de Liège a repris les débats concernant le triple assassinat de Visé pour lequel Amédéo Troiano est accusé. L’audience a débuté par l’audition de trois derniers témoins avant que la défense de l’accusé ne reprenne une fois la parole avant de déposer de nouvelles conclusions.

En Effet, Me Alexandre Wilmotte et Me Philippe Zevenne reprochent à la cour de participer au délibéré avec les jurés. Ils ont déposé des conclusions dans ce sens. Du côté de la partie civile, on ne partage pas cette vision. Me Adrien Masset a pris la parole pour les parties civiles et a estimé que le texte de loi concernant la délibération de la cour d’assises était très clair et prévoit la participation des juges professionnels aux côtés des jurés lors de la délibération.

Le parquet général partage cette vision de la chose. « Le ministre a tranché la question », a estimé Pascale Schils. « La demande est contraire aux principes de la séparation des pouvoirs, ce n’est pas aux jurés de trancher la question », a poursuivi l’avocate générale. « La demande est irrecevable et sans intérêt. La loi est très claire à ce sujet. Il y a une différence entre le délibéré et le vote auquel les juges n’assistent pas. Le vote est secret. Les juges professionnels sont indépendants. » L’avocate générale espère qu’il ne s’agit pas d’une méthode pour inquiéter les jurés. « J’espère que ce n’est pas une volonté de vous faire peur », a déclaré l’avocate générale. « Ni de vous amener à vous méfier des juges professionnels. » Du côté de la défense, les avocats ont estimé qu’il : « faut éviter une influence sur les jurés. » Après s’être retirée pendant environ une heure, la Cour a rejeté cette demande. « La demande est irrecevable », ont estimé les juges professionnels.