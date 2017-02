Voici les derniers éléments du procès d'Amédeo Troiano, accusé d'avoir tué un couple de banquiers (Carol Haid et Benoît Philippens) et son neveu (Esteban Counet, 9 ans).





14h40: « Les inspecteurs étaient certains que c’était lui ! »

La cour d’assises de Liège a poursuivi l’examen du dossier à charge d’Amédéo Troiano. Les jurés ont entendu pour la deuxième fois le papa de l’accusé. Pour l’homme, son fils est innocent. « Pour moi, les inspecteurs étaient certains que c’était lui », a indiqué l’homme. « Il a toujours était la tête de Turc. Ces débats concernant ce qu’il s’est passé quand il était jeune, c’est une brindille. »

L’homme a admis que les faits sont très graves. « En tant que père, c’est horrible ce qu’il s’est passé. C’est horrible de dire que c’est votre fils qui a fait cela. C’est normal d’être déstabilisé. Je sais que mon fils n’est pas capable de faire quelque chose comme cela. » Selon l’homme, il est normal de mentir lorsque l’on est interrogé. La cour faisait référence au fait que Amédéo Troiano avait déclaré ne pas avoir tiré au stand de tir, contrairement à ce qu’expliquait sa famille proche. « Quand on est à la PJ, si on vous demande si vous avez tiré dans un stand de tir, vous dites non. Même mes cousins d’Allemagne ont menti. Pourquoi est-ce qu’ils ne sont pas là ? »

C’est alors que l’homme a montré un huissier d’audience en déclarant: « Le monsieur là-bas, il connait bien ma famille. Il venait souvent chez mon papa, il peut vous dire le genre de famille que nous sommes… »

12h00: l’oncle de Troiano critique les enquêteurs, les médias et le parquet

Ce jeudi, l’audience a débuté par les témoins de moralité de l’accusé. Le frère du papa de Amédéo Troiano a déclaré que pour lui, le suspect n’aurait jamais pu commettre un tel acte. « Jamais mon neveu n’aurait pu faire une chose pareille », a indiqué le témoin. « Je ne reconnais pas la description qu’il fait de lui. Il est jovial, il blague, il a bon caractère. Je le connais très très bien. »

L’oncle de Amédéo Troiano a ensuite parlé du travail de l’épouse de son neveu. « Sa femme travaillait énormément. Elle travaille encore. Si le commerce va bien, malgré qu’il n’est pas là, c’est parce qu’il était viable. »

Le témoin s’en est pris aux enquêteurs et à la presse. « Toutes les preuves et tout ce que l’on entend, ça passe partout. Ca influence tout le monde, même la PJ. On a fait un dossier à charge à fond. » L’homme a admis que les faits sont très graves. « Si j’avais perdu un enfant, ça me donne la chair de poule rien que d’en parler. Je comprends que l’on veuille connaître la vérité. » L’homme s’est ensuite adressé au parquet général en élevant la voix. « Vous voulez condamner quelqu’un ? Vous voulez assassiner une deuxième famille ? C’est bien parti » a poursuivi l’homme.