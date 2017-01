Le 6 décembre, Elio Di Rupo, président du PS, posait la question (écrite) suivante au ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V) : "Pourriez-vous indiquer combien d’affaires ont été envoyées en cour d’assises depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale […] publiée au ‘Moniteur belge’ du 19 février 2016."

Pour rappel, cette loi rend tous les crimes correctionnalisables même si elle donne aux chambres des mises en accusation la possibilité de continuer à renvoyer devant une cour d’assises les affaires les plus graves.

Chute spectaculaire

La réponse à la question de M. Di Rupo a tardé mais elle vient d’arriver. Et elle est éclairante. En 2015, en Belgique, 77 dossiers pénaux ont fait l’objet d’un renvoi aux assises par une chambre des mises.

Entre janvier et octobre 2016 (au moment de sa réponse, M. Geens ne disposait pas des données des mois de novembre et décembre), ce chiffre est tombé à 26 (dont 14 renvois entre l’entrée en vigueur de la loi et la fin octobre).

A titre d’exemple, à Bruxelles, le nombre de dossiers confiés à une cour d’assises est passé de 22 à 6.

Ce qui est également très interpellant c’est la différence de renvois entre les ressorts. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, que l’on appelle poétiquement "pot pourri 2", on constate que les différences de traitement ne vont plus du simple au double, comme auparavant, mais que le différentiel peut être désormais de six.

Ces différences peuvent s’expliquer par les réalités socio-économiques spécifiques à chaque arrondissement judiciaire et par le caractère assez exceptionnel de la survenance des crimes les plus graves mais le fait, par exemple, qu’il n’y ait pas eu un seul renvoi en cour d’assises à Gand pose question aux observateurs.