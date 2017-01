Un train a déraillé hier matin en Région bruxelloise. Si l’épisode ne s’est heureusement pas terminé de façon dramatique, il a tout de même fait déborder le vase de la CGSP Cheminots qui pointe une succession d’incidents récents dans le même périmètre. "Ce matin à 5h10, le train Desiro immatriculé ME3965 est parti sans conducteur et sans accompagnateur. Il a déraillé en gare de Forest-formation après avoir parcouru 500 mètres et s’est incliné à 45 degrés", annonçait le communiqué de la CGSP, cité par l’Agence Belga. "Les freins d’urgence n’ont pas fonctionné, ce qui est totalement anormal", fustigeait Philippe Dubois, secrétaire permanent, rappelant que la SNCB a prévu de faire rouler des trains sans accompagnateur avec ces Desiro.

Vide, la double motrice s’est bel et bien mise en mouvement sans que l’on s’explique pourquoi, confirmait la SNCB. Mais cela dans une zone non fréquentée par la clientèle. Et sans rapport aucun avec les projets visant à faire rouler des trains sans accompagnateurs, ajoutait-on. C’est, en outre, le système de sécurité qui a fait dérailler le train, précisait Thierry Ney, porte-parole de la SNCB. Une enquête approfondie sera naturellement menée, ajoutait-il, avant de décliner trois hypothèses explicatives. Soit le train n’a pas été correctement "mis à plat", ce qui signifie, en jargon ferroviaire, que le système d’immobilisation n’a pas été correctement enclenché par le conducteur avant que celui-ci quitte son poste. La deuxième hypothèse est celle d’un "problème technique" ayant compromis la mise à l’arrêt de la motrice. Troisième et dernière possibilité : l’intervention malveillante d’un tiers.

Collision évitée ?

Philippe Dubois avance l’éventualité d’une coupure de courant qui aurait libéré les roues du train. Mais la CGSP estime qu’un personnel en nombre suffisant aurait peut-être permis d’éviter l’incident. Celui-ci est néanmoins "interpellant" dans une zone qui vient de connaître d’autres problèmes, selon le syndicat. Et de citer le déraillement, le 26 décembre, d’un train à la suite d’un dépassement de signal ("le conducteur, épuisé, a été distrait…") ou le franchissement d’un signal au rouge dans la nuit du 25 au 26 décembre. "On est passé tout près d’une collision frontale avec le train RE 9272 ! Peu avant encore, un conducteur (train ER 1945) a évité de justesse 4 intérimaires employés par la firme privée (ISS) chargée de nettoyer les trains", ajoute la CGSP. "On privilégie la ponctualité aux dépens de la sécurité", assure Philippe Dubois. La SNCB assure, elle, que la sécurité demeure sa priorité.