Ce lundi, la commission Affaires intérieures du Parlement européen s'est prononcée en faveur d'un nouveau projet de normes de sécurité pour les documents d'identité. D'ici là, le Belge paye-t-il vraiment sa carte d'identité trop cher ? Comparatif

Les cartes d'identités des pays membres de l'Union Européenne pourraient connaître une profonde modification : elles deviendraient bleues et accorderaient à leurs possesseurs la "citoyenneté européenne". Les 28 états membres étudient ce projet.

Un passage obligé vers la commune pourrait se profiler pour l'ensemble des adultes belges qui devraient donc payer pour avoir leur nouvelle carte.

En Belgique, faire une nouvelle carte d'identité coûte en moyenne entre 20 et 25 euros. Cet écart tarifaire se justifie par la marge communale, variable. En plus de cette marge, chaque citoyen paye un prix fixe. Avec votre nouvelle carte, vous serez tranquilles durant 10 ans. Par un bref calcul, on peut donc réaliser que la carte d'identité coûte 2 à 2,5 euros chaque année.

Mais notre titre d'identité - qui, par ailleurs, devrait accueillir nos empreintes digitales dès 2019 - est-il aussi onéreux qu'il n'y paraît ? Comparons brièvement les prix et périodes de validité des cartes équivalentes, dans d'autres pays. Un classement qui ne se veut pas exhaustif, mais cherche simplement à confirmer ou infirmer le ressenti ambiant.

En France, une nouvelle carte coûte 25 euros et sa durée de validité est de 15 ans. En Suisse, tout adulte paye son nouveau document 70 CHF soit 61 euros et doit le renouveler tous les 10 ans. En Allemagne, le prix est le même qu'en France mais la durée de validité s'étend sur 10 années. Au Luxembourg, les personnes de + de 15 ans disposent d'une carte d'identité qu'ils payent 14 euros. Sa durée ? 10 ans. En Italie, en revanche, le document officiel et obligatoire est particulièrement accessible. Le coût d'une nouvelle carte n'est que de 5,61 euros alors que sa durée est similaire à celle en vigueur pour les Belges : 10 ans. L'Espagne, pour sa part, réclame à chaque citoyen adulte le prix de 20 euros pour une carte d'identité valable 10 ans. A titre comparatif, les citoyens américains payent 26 dollars, ce qui équivaut à 22,71 euros.

Le classement coût/an de ces différents pays est le suivant:

1. Italie - 0,56€/an

2. Luxembourg - 1,4€/an

3. USA - 1,51€/an

4. France - 1,6€/an

5. Espagne - 2€/an

6. Belgique - 2 à 2,5€/an

7. Allemagne - 2,5€/an

8. Suisse - 6,1€/an